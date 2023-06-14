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В Белгороде оштрафовали владельца рухнувшего на кладбище дрона

14 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI
Белгородец купил дрон для рыбалки и решил его испытать. Однако пульт управления потерял связь с БПЛА, после чего дрон нашли на городском кладбище. Нарушителя оштрафовали, сообщили в белгородской транспортной прокуратуре.

Владельца дрона, застрявшего на дереве на городском кладбище, нашли и наказали. Белгородец получил штраф.

Житель Белгорода купил квадрокоптер для помощи в рыбалке. Однако перед походом он решил испытать аппарат. После запуска дрон потерял связь с пультом управления и застрял на дереве. Позднее его обнаружили, а территорию оцепили.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Горожанин получил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, дрон заметили на кладбище в начале апреля. Выяснилось, что это не боевой аппарат, а просто игрушка. На месте работали сапёры.

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