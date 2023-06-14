В Белгороде оштрафовали владельца рухнувшего на кладбище дрона

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Владельца дрона, застрявшего на дереве на городском кладбище, нашли и наказали. Белгородец получил штраф.
Житель Белгорода купил квадрокоптер для помощи в рыбалке. Однако перед походом он решил испытать аппарат. После запуска дрон потерял связь с пультом управления и застрял на дереве. Позднее его обнаружили, а территорию оцепили.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Горожанин получил штраф в размере 30 тыс. рублей.
Напомним, дрон заметили на кладбище в начале апреля. Выяснилось, что это не боевой аппарат, а просто игрушка. На месте работали сапёры.