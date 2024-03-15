Гладков: Паники у жителей Белгородской области нет

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у жителей Белгородской области отсутствует паника.
Задача наших врагов — всё испортить. Испортить жизнь, навредить, разрушить наши дома. Но самое главное — испугать. За последние три-четыре дня такого объёма лживой информации у нас ещё за два с половиной года не было. Мониторим соцсети, СМИ, блогосферу. Паники у нас нет.
Вячеслав Гладков
Также глава региона сообщил, что власти, как и раньше, продолжают помогать желающим переехать из неспокойных районов в безопасное место.