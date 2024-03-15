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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Гладков: Паники у жителей Белгородской области нет

15 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Вместе с тем желающим переехать в безопасные места готовы помочь. Однако паники у местных жителей нет, заявил Гладков. Об этом глава региона рассказал журналистам ТАСС.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у жителей Белгородской области отсутствует паника.

Задача наших врагов — всё испортить. Испортить жизнь, навредить, разрушить наши дома. Но самое главное — испугать. За последние три-четыре дня такого объёма лживой информации у нас ещё за два с половиной года не было. Мониторим соцсети, СМИ, блогосферу. Паники у нас нет.
Вячеслав Гладков

Также глава региона сообщил, что власти, как и раньше, продолжают помогать желающим переехать из неспокойных районов в безопасное место.

Губернатор Белгородской области
Видео: ТАСС
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