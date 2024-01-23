Жалобы, судебные споры и уголовные дела: в каком состоянии белгородский ЦЭБ?

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Приблизительно с конца ноября белгородцы начали массово жаловаться на вывоз мусора. Вернее, на его скопление во дворах. Переполненные контейнерные площадки не убирали по несколько дней. Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев отметил на вопрос Бел.Ру в ходе брифинга, что претензии есть как к перевозчикам, а он фактически один — «Еврологистик», так и к регоператору, поскольку именно ЦЭБ — координатор во всей сфере обращения с ТКО. Соответственно, с его стороны должен быть круглосуточный постоянный мониторинг и контроль.
Но, по всей видимости, контроль не произошёл, поскольку в Губкинском горокруге случился настоящий мусорный коллапс. Так в чём же причина столь плохой работы по вывозу ТКО в муниципалитете? По одной из версий — нехватка водителей. Люди уходят на предприятия металлургии с более высоким уровнем зарплат.
В качестве выхода из ситуации в муниципалитете увеличили смену по вывозу ТКО по маршрутам, а также привлекли дополнительно три автомобиля с других территорий. Но как справедливо отметил глава региона Вячеслав Гладков, решение вопроса кадрового обеспечения должно носить системный характер.
Вторая называемая причина невывоза мусора — снег. Как заверил генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн, именно непогода повлекла сбои.
Но, как справедливо замечают белгородцы, снег был и в 2022 году, как и в 2021-м. Но такого коллапса не происходило. Так может — дело не в этом? Ботвиньев согласился с людьми, что снег был и раньше, но добавил, что также были и жалобы. Однако в 2022 году на территории области был не один перевозчик. Соответственно, был разный автопарк и возможности замещения.
По словам Дуюна, в 2021-22 годах у транспортировщика было порядка 340 единиц техники. У нового транспортировщика — около 240. Ежедневно выходит на маршруты 190-200. В запасе 40-50 единиц.
Фактически основная часть обращений людей — это переполнение и захламление контейнерных площадок мусором. Мы видим здесь проблему в следующем: заезжает мусоровоз в жилой массив с населением в 1000 человек, а на контейнерной площадке стоит два контейнера. Утром мы вывезли, вечером они уже переполненные. То есть, необходимо расширять контейнерную площадку.
Сергей Дуюн
По поводу контейнеров высказался Гладков, назвав их уродскими. Также губернатор прокомментировал жалобы руководителя ЦЭБа на отсутствие контейнерных площадок.
Вы говорите, что вам нужно 5000 площадок. Готовы вы сейчас обеспечить его транспортом? У вас ломается одна машина и весь район встаёт. Сколько раз я вам звонил, вы говорите, машина сломалась. Поэтому две недели не вывозим мусор. А вы сейчас говорите, что дайте нам деньги на 5000 площадок, мы будем вывозить.
Вячеслав Гладков
В итоге в 2024 году подход к организации вывоза мусора в Белгородской области должен измениться. Но получится ли?
В конце 2022 года обращения о нарушении в работе регоператора в прокуратуру и региональный минЖКХ направил «Зелёный фронт».
По итогам прокуратура сделала вывод, что размер задолженности по уплате услуг оператора по обращению с ТКО превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки оператора. Согласно федеральному закону, это является основанием для лишения ЦЭБа статуса регионального оператора.
Экоактивисты после предоставили Бел.Ру документ, в котором отмечалось, что в конце ноября 2022 года деятельность оператора привела к временной остановке работы экотехнопарка, владельцем которого является компания «Флагман». Приём отходов не происходил в течение недели, а потоки ТКО перенаправили на полигон в Чернянском районе. В ответ на это прокуратура сообщила, что управление Росприроднадзора вынесло предостережение ЦЭБу за нарушение потоковой схемы.
Из года в год ЦЭБ отчитывается о рекордной собираемости платежей за вывоз ТКО, Белгородская область несколько лет занимала первые строчки рейтинга по этому показателю. Но несмотря на это, региональный оператор плодит огромные долги перед своими операторами, что уже привело к временной приостановке экотехнопарка и вызывает большую озабоченность участников рынка.
Егор Леонтьев, руководитель природоохранных проектов МОО «Зелёный фронт»
Стоит отметить, что позже ЦЭБ опроверг Бел.Ру слухи о возможной потере статуса регоператора. В организации отметили, что на начало января прошлого года сумма задолженности перед каждым оператором ТКО не превышала 1/12 необходимой валовой выручки ЦЭБа. То есть, оснований для лишения ЦЭБа статуса регионального оператора нет.
При этом руководителю ЦЭБа действительно было вынесено представление от прокуратуры. Но регоператор предоставил необходимые документы, поэтому никаких мер реагирования не последовало.
Впервые о возможных попытках доведения ЦЭБа до банкротства стало известно в конце 2023 года. Об этом заявил глава региона. По его словам, ранее организацией управляли не исходя из государственных интересов.
Для справки. Бывшего руководителя Центра экологической безопасности Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России. Позже стало известно, что Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста. Известно, что экс-руководитель ЦЭБа уехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела.
После Белоковаленко исполняющим обязанности гендиректора ЦЭБа был Даниил Медведев. Но в августе 2023 года ФСБ задержала и его. Известно, что это связано с расследованием уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева.
Согласно данным бухгалтерского анализа, который изучили Бел.Ру, в 2022 году выручка ЦЭБа составила 1,9 млрд рублей. Дебиторская задолженность на конец 2022 года достигла 477 млн рублей, а сумма кредиторской задолженности — 602 млн рублей. На 31 декабря 2022 года сумма убытка составила 147 млн рублей.
А из отчёта Контрольно-счётной палаты Белгородской области по проверке финансово-хозяйственной деятельности ЦЭБа за 2022 год следует, что специалисты установили отдельные нарушения при осуществлении деятельности по сбору, транспортированию и размещению твёрдых коммунальных отходов, повлекшие к излишним расходам организации.
Так, в рамках заключённых договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО ЦЭБ установил ряд преференций для отдельных транспортировщиков, что повлекло дополнительные расходы и упущенную выгоду.
Также специалисты установили недостачу числящихся в учёте бункеров-накопителей и датчиков наполняемости контейнеров.
Имели место случаи произведённых обществом неправомерных расходов по договорам оказания услуг и по договорам гражданско-правового характера. Установлены отдельные нарушения законодательства о закупках, порядка и условий оплаты труда сотрудников ООО «ЦЭБ», а также нарушения в части организации и ведения бухгалтерского учёта.
Из отчёта Контрольно-счётной палаты Белгородской области
Вопрос банкротства прокомментировал Бел.Ру директор ЦЭБа Сергей Дуюн. Вернее, обсуждать эту тему он отказался.
Вопрос банкротства ЦЭБа сегодня не обсуждается. Да, 2022 год был трудным. Работали проверяющие органы, выявили ряд экономических фактов, которые связаны с деятельностью предыдущего руководства. На сегодняшний день предпосылок к банкротству регионального оператора нет.
Сергей Дуюн
А вот в компании «Флагман», с которой судится ЦЭБ, считают, что регоператор находится в предбанкротном состоянии из-за существующей задолженности перед всеми участниками рынка, а также исходя из структуры тарифа ЦЭБа на 2024 год. Об этом организация ответила Бел.Ру в официальном запросе. Но, но итогам 2023-го можно также сказать, что для ЦЭБа «это был тяжёлый год».
В 2022 году контрагенты Центра экологической безопасности» заявили о многомиллионных долгах. Летом прошлого года они и регоператор разошлись по вопросу подсчёта объёма отходов.
Областной арбитраж удовлетворил иск о взыскании с регоператора 222,5 млн долгов за транспортировку отходов в пользу подрядчика «Экотранса». ЦЭБ подал жалобу, которую рассмотрел Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Позже стало известно, что ЦЭБ выплатит 25,8 млн рублей задолженности. Сумма накопилась на основании договора, который заключили ЦЭБ и «Экотранс». Но выплачивать долг регоператор должен был Совкомбанку, поскольку ранее компания «РТС-Капитал» (правопредшественник ПАО «Совкомбанк») и «Экотранс» заключили договор об уступке денежных требований к ЦЭБ.
Глава «Экотранса» Николай Шеин рассказывал «Ъ», что общая задолженность ЦЭБ перед организацией превышала 400 млн рублей.
По некоторым договорам, к примеру, на захоронение отходов на полигоне в Белгороде, оплата практически не производится более года. Но сложно решить проблемы, если вторая сторона в одностороннем порядке отказывается от соблюдения условий договоров, вводит новые требования и ссылается на низкое поступление платежей от потребителей, тем самым дестабилизируя работу.
Николай Шеин
Ещё один перевозчик «Еврологистик» в августе и сентябре 2023 года потребовал от ЦЭБ 257,6 млн рублей. Владелец фирмы Алексей Грищенко пояснил, что у компании и регоператора есть разночтения в вопросах принятия объёмов мусора.
Законодательство в сфере обращения с отходами достаточно молодое, и его трактуют по-разному. Для этого мы и обратились в суд, чтобы он решил, кто в итоге прав и по каким правилам на этом рынке работать дальше.
Алексей Грищенко
Для справки. В конце декабря 2022 года регоператор подписал с «Еврологистиком» шесть контрактов на транспортировку ТКО в Белгородской области с 1 января 2023 по 31 мая 2028 года. За это организация получит больше 12,2 млрд рублей. Вместе с тем до этого в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы от трёх компаний, которые участвовали в торгах. Две из них — ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст» — местные и уже занимались вывозом мусора в Белгородской области. Ещё одна жалоба поступила от липецкой фирмы «СР-Дортех».
В «Экотрансе» посчитали, что ЦЭБ неправомерно разделил территорию города Белгорода на две территории, выделив в отдельные закупки. Также в компании были уверены, что регоператор при формировании лотов торгов создал преимущественные условия для субъектов МСП, чем создал препятствия для заявителя.
В базе решений антимонопольной службы было сказано, что заявитель не смог доказать факт создания организатором торгов (ЦЭБ) дискриминационных условий. В итоге антимонопольщики признали жалобу организации необоснованной.
Стоит отметить, что в конце 2023 года ЦЭБ попытался оспорить в суде ранее принятое решение УФАС о нарушении закона о конкуренции. В деле шла речь о жалобах «Эконтранса», «Флагмана» и компании «Бел-Вэйст» на действия ЦЭБа при проведении торгов. Антимонопольщики признали, что регоператор создал препятствия к доступу на товарный рынок другим хозсубъектам. ЦЭБ попытался это оспорить, но суд оставил решение ФАС в силе. Подробнее — в нашем материале.
Сам регоператор подал иск к компании «Флагман», которая управляет экотехнопарком в Губкине. ЦЭБ потребовал взыскать 301 млн рублей. В свою очередь «Флагман» подал встречный иск и потребовал 67 млн рублей.
В итоге суд ЦЭБу отказал, а иск «Флагмана» удовлетворил. Регоператора обязали оплатить задолженность по оплате услуг по обезвреживанию и захоронению ТКО за июнь–ноябрь 2022 года в размере 64 млн рублей, пени и судебные расходы. Решение ещё может быть обжаловано.
В ЦЭБ Бел.Ру рассказали, что говорить о победе «Флагмана» ещё рано, поскольку компания будет обжаловать решение. А во «Флагмане» отметили, что основным мотивом встречного иска стало систематические нарушения со стороны ЦЭБа договорных обязательств.
С августа 2022 года по настоящее время не было ни одного месяца, в котором были бы исполнены обязательства по оплате региональным оператором. Задолженность существует постоянно в сумме от 30 до 100 млн рублей. Это крайне существенная сумма.
Из комментария «Флагмана»
В итоге у каждого участника конфликта правда своя. ЦЭБ жалуется на состояние контейнерных площадок, полигоны, поломку техники и погоду, подрядчики — на недобросовестность регоператора, региональные власти недовольны бывшим руководством ЦЭБа, а страдают люди, которые утопают в мусоре. Удастся ли в Белгородской области в текущем году изменить подход к обращению с ТКО — покажет время. Журналисты Бел.Ру продолжают следить за ситуацией.