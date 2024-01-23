Жалобы, судебные споры и уголовные дела: в каком состоянии белгородский ЦЭБ?

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Для справки. В конце декабря 2022 года регоператор подписал с «Еврологистиком» шесть контрактов на транспортировку ТКО в Белгородской области с 1 января 2023 по 31 мая 2028 года. За это организация получит больше 12,2 млрд рублей. Вместе с тем до этого в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы от трёх компаний, которые участвовали в торгах. Две из них — ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст» — местные и уже занимались вывозом мусора в Белгородской области. Ещё одна жалоба поступила от липецкой фирмы «СР-Дортех».

В «Экотрансе» посчитали, что ЦЭБ неправомерно разделил территорию города Белгорода на две территории, выделив в отдельные закупки. Также в компании были уверены, что регоператор при формировании лотов торгов создал преимущественные условия для субъектов МСП, чем создал препятствия для заявителя.

В базе решений антимонопольной службы было сказано, что заявитель не смог доказать факт создания организатором торгов (ЦЭБ) дискриминационных условий. В итоге антимонопольщики признали жалобу организации необоснованной.