Всё заставили уродскими контейнерами: Гладков отчитал главу ЦЭБа за работу с ТКО

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Согласно данным доклада генерального директора ООО «ЦЭБ» Сергея Дуюна, в регионе не хватает контейнерных площадок для мусора, также есть проблемы с подъездными путями к полигонам.
Вы говорите, что вам нужно 5 тыс. площадок. Готовы вы сейчас обеспечить его транспортом? Доклад звучит — у вас ломается одна машина и весь район встаёт. Сколько раз я вам звонил, вы говорите, машина сломалась. Поэтому две недели не вывозим мусор. А вы сейчас говорите, что дайте нам деньги на 5 тыс. площадок, мы будем вывозить. Мне очень не понравился ваш доклад.
Вячеслав Гладков
Губернатор также отметил, что у ведомства «созерцательное» отношение ко всему происходящему и отсутствуют пути решения проблем.
Я от вас ожидал рейтингование проблематик. А у вас какое-то созерцательное отношение. Если обратить внимание, то муниципалитеты не сделали дорогу, не хватает полигона и контейнеров, а других проблем нет. Так просто не бывает. Сказать, что у вас есть системное планирование работы с ТКО и ТБО, я не могу. Мусор вывозим плохо, если бы вывозили хорошо, люди бы не жаловались. Я вас с Владимиром Перцевым не могу заставить — проезжаю мимо одной площадки, вижу, как мусор лежит, накапливается каждый день. Для меня это показатель вашей плохой работы, вместе с главой района, устал звонить.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил проанализировать проблему, сделать рейтингование рисков и предложить системное решение. Вячеслав Гладков также рекомендовал нанять специалистов, если не хватает компетенций, которые разработают программу.
Тоска, конечно, ехать по району, смотреть на эти пакетики, которые растаскивают собаки и вороны. Кого-то это устраивает, заставить всё контейнерами страшными и уродскими, которые постоянное ломаются. Я нормальных площадок пока не видел, на них смотреть страшно и больно. Мы вручали ключи в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Вы в новых домах ставите такие площадки, на которые смотреть больно. Это реально 70-е годы. Это делаете вы сейчас. Вы должны заниматься на этапе проектирования домов, а вас там нет. А потом приходите и говорите — здесь дороги нет, накупили большую технику, которая приходит и разбивает тротуары и плитку. Не вижу системного подхода.
Вячеслав Гладков