Зелёный фронт: Белгородский ЦЭБ может лишиться статуса регоператора

Организация «Зелёный фронт» направила обращения о нарушении в деятельности регионального оператора ООО «Центр экологической безопасности» в прокуратуру области и региональное министерство ЖКХ.
Прокуратура установила, что размер задолженности по уплате услуг оператора по обращению с ТКО превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки оператора. В соответствии с федеральным законодательством это является основанием для лишения ЦЭБа статуса регионального оператора.
Стоит отметить, что в ответе Министерства ЖКХ от 30 декабря 2022 года указывается, что необходимая валовая выручка оператора на 2022 года составляет 2 188 776 280 рублей, 1/12 часть составляет 182 398 023,33 рубля. Задолженность оператора не обладает признаком бесспорности, так как исковые заявления операторов по обращению с ТКО сейчас рассматриваются в суде, добавили в ведомстве. Также в министерство отметили, что в отношении задолженности перед каждым из операторов отсутствует размер 1/12 необходимой валовой выручки оператора, поэтому вопрос о лишении статуса регионального оператора в настоящий момент не рассматривается.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что по фактам ненадлежащего контроля за деятельностью регионального оператора, неоплаты ООО «ЦЭБ» задолженности перед контрагентами, ведомством были вынесены представления министру ЖКХ и генеральному директору ЦЭБа. Представления находятся на рассмотрении.
Экоактивисты также отмечают то, что в конце ноября действия оператора привели к приостановке деятельности экотехнопарка, эксплуатируемого ООО «Флагман». Приём отходов не производился неделю. Потоки ТКО были перенаправлены на полигон в Чернянском районе. В ответ на это прокуратура сообщила, что Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора 24 ноября в адрес ЦЭБа объявило предостережение за нарушение схемы потоков. В настоящее время предостережение исполнено.
Из года в год «ЦЭБ» отчитывается о рекордной собираемости платежей за вывоз ТКО, Белгородская область несколько лет занимала первые строчки рейтинга по этому показателю. Но несмотря на это, региональный оператор плодит огромные долги перед своими операторами, что уже привело к временной приостановке экотехнопарка и вызывает большую озабоченность участников рынка.
Егор Леонтьев, руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый Фронт»
Также прокуратура проверила сообщения о нарушениях на полигоне ТБО в Чернянском районе. Прокурор района выявил нарушения порядка содержания полигона МУП «Благоустройство и озеленение». На территории отсутствовали резервуары для сбора фильтрационных вод, очистные сооружения, система сбора и отвода сточных вод, а также система сбора поверхностного стока дождевых и талых вод в отдельный резервуар с последующей очисткой. Помимо этого, по периметру полигона отсутствовало ограждение. По данному факту в отношении и. о. директора «Благоустройство и озеленение» возбуждено дело об административном правонарушении. Дело было направлено для рассмотрения в Росприроднадзор. 9 января в адрес организации также было внесено представление.
Напомним, что в отношении ЦЭБа дело также возбудили антимонопольщики. ФАС России обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны организации. Жалобы в Службу поступили от участников рынка. Некоторые жалобы касались условий проведения процедур по выбору транспортировщиков отходов.
Пока в регионе продолжаются «мусорные войны» от белгородцев поступает масса жалоб на горы мусора. Так, в период новогодних праздников в Белгороде и Старом Осколе переполненные мусорные баки могли простоять несколько дней. В некоторых случаях мусоровозы не могли проехать к контейнерам из-за узкого проезда. Отметим, что область возглавила рейтинг регионов по проблемам с вывозом мусора в новогодние праздники.