Зелёный фронт: Белгородский ЦЭБ может лишиться статуса регоператора

Также прокуратура проверила сообщения о нарушениях на полигоне ТБО в Чернянском районе. Прокурор района выявил нарушения порядка содержания полигона МУП «Благоустройство и озеленение». На территории отсутствовали резервуары для сбора фильтрационных вод, очистные сооружения, система сбора и отвода сточных вод, а также система сбора поверхностного стока дождевых и талых вод в отдельный резервуар с последующей очисткой. Помимо этого, по периметру полигона отсутствовало ограждение. По данному факту в отношении и. о. директора «Благоустройство и озеленение» возбуждено дело об административном правонарушении. Дело было направлено для рассмотрения в Росприроднадзор. 9 января в адрес организации также было внесено представление.