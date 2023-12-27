Белгородский ЦЭБ не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции

Интересно, что при этом в антимонопольной службе не выдавали ЦЭБу предписание о прекращении нарушения. Антимонопольщики объяснили это тем, что ещё до вынесения решения по делу региональный оператор провёл торги по определению транспортировщиков ТКО. По итогам разбирательств белгородский мусорный рынок не изменился.