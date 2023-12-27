Белгородский ЦЭБ не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в признании регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы отказал ЦЭБу в признании соответствующего решения антимонопольной службы недействительным.
Как пишет издание, ранее на действия регоператора пожаловались в губкинском «Флагмане», а также транспортировщики ООО «Бел-Вэйст» и ООО «Транспортная компания „Экотранс“». ФАС в итоге поддержала претензии участников рынка. В ведомстве считают, что регоператор занимает доминирующее положение на рынке. Вместе с тем ЦЭБ предлагал компаниям заведомо невыгодные условия, поэтому «Экотранс» и «Бел-Вэйст» с рынка ушли.
Интересно, что при этом в антимонопольной службе не выдавали ЦЭБу предписание о прекращении нарушения. Антимонопольщики объяснили это тем, что ещё до вынесения решения по делу региональный оператор провёл торги по определению транспортировщиков ТКО. По итогам разбирательств белгородский мусорный рынок не изменился.
О том, что ФАС возбудила дело против Центра экологической безопасности, стало известно ещё в январе 2023 года. Ведомство усмотрело в действиях ЦЭБа признаки нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение дела состоялось в феврале.
В самой организации прокомментировали возбуждённое против неё дело. Там заявили, что «Экотранс» отказался исполнять договор и вывозить мусор с территории трёх районов Белгородской области. ЦЭБу пришлось занять оставшуюся нишу, заявили ранее в пресс-службе регоператора.