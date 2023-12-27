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Мусор

Белгородский ЦЭБ не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции

27 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI
Мусор

Суд встал на сторону ФАС в споре с белгородским ЦЭБом

Арбитражный суд Москвы поддержал антимонопольную службу в признании белгородского Центра экологической безопасности нарушителем конкуренции. Соответствующее решение ФАС регоператор по обращению с ТКО оспорить не смог, пишет «Ъ-Черноземье» со ссылкой на документы суда.
Сюжет
Мусор

Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в признании регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы отказал ЦЭБу в признании соответствующего решения антимонопольной службы недействительным.

Как пишет издание, ранее на действия регоператора пожаловались в губкинском «Флагмане», а также транспортировщики ООО «Бел-Вэйст» и ООО «Транспортная компания „Экотранс“». ФАС в итоге поддержала претензии участников рынка. В ведомстве считают, что регоператор занимает доминирующее положение на рынке. Вместе с тем ЦЭБ предлагал компаниям заведомо невыгодные условия, поэтому «Экотранс» и «Бел-Вэйст» с рынка ушли.

Интересно, что при этом в антимонопольной службе не выдавали ЦЭБу предписание о прекращении нарушения. Антимонопольщики объяснили это тем, что ещё до вынесения решения по делу региональный оператор провёл торги по определению транспортировщиков ТКО. По итогам разбирательств белгородский мусорный рынок не изменился.

О том, что ФАС возбудила дело против Центра экологической безопасности, стало известно ещё в январе 2023 года. Ведомство усмотрело в действиях ЦЭБа признаки нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение дела состоялось в феврале.

В самой организации прокомментировали возбуждённое против неё дело. Там заявили, что «Экотранс» отказался исполнять договор и вывозить мусор с территории трёх районов Белгородской области. ЦЭБу пришлось занять оставшуюся нишу, заявили ранее в пресс-службе регоператора.

ФАС возбудила дело против белгородского Центра экологической безопасности
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#Белгородская область#Мусор#Фас#Белгород#Наталья Корявых#ЦЭБ#ТКО#Спор
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