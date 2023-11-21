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Леонид Белоковаленко

Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали

21 ноября 2023, 15:02
Фото: кадр из видео "Мира Белогорья"
Леонид Белоковаленко
Его обвиняют в получении особо крупной взятки, сообщает «Коммерсант-Черноземье». Суд постановил заключить его под стражу на два месяца после задержания. Издание со ссылкой на базу МВД сообщает, что он находится в розыске.

Бывшего руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

Издание со ссылкой на базу МВД пишет, что Белоковаленко находится в розыске, осенью его объявили в межгосударственный розыск. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца после задержания.

Сообщается, что обвиняют Белоковаленко в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России.

Леонид Белоковаленко родился в 1983 году в Белгороде. Окончил Белгородский университет потребительской кооперации.

Работал в ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний», ООО «Белгородский стекольный завод». С 2014 года был исполнительным директором регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ООО «Центр экологической безопасности» — региональный оператор по обращению с отходами — Белоковаленко возглавлял с 2018 по август 2021 года. Сообщалось, что должность он покинул по состоянию здоровья.

После Белоковаленко исполняющим обязанности гендиректора был Даниил Медведев. Напомним, что в августе 2023 года ФСБ задержала группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБ. Среди них был и Медведев. Сообщалось, что задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева. Ранее Басманный суд арестовал чиновников по делу о коррупции.

Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции
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