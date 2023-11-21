Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали

После Белоковаленко исполняющим обязанности гендиректора был Даниил Медведев. Напомним, что в августе 2023 года ФСБ задержала группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБ. Среди них был и Медведев. Сообщалось, что задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева. Ранее Басманный суд арестовал чиновников по делу о коррупции.