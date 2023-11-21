Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Бывшего руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Леонида Белоковаленко заочно арестовали. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.
Издание со ссылкой на базу МВД пишет, что Белоковаленко находится в розыске, осенью его объявили в межгосударственный розыск. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца после задержания.
Сообщается, что обвиняют Белоковаленко в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России.
Леонид Белоковаленко родился в 1983 году в Белгороде. Окончил Белгородский университет потребительской кооперации.
Работал в ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний», ООО «Белгородский стекольный завод». С 2014 года был исполнительным директором регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ.
ООО «Центр экологической безопасности» — региональный оператор по обращению с отходами — Белоковаленко возглавлял с 2018 по август 2021 года. Сообщалось, что должность он покинул по состоянию здоровья.
После Белоковаленко исполняющим обязанности гендиректора был Даниил Медведев. Напомним, что в августе 2023 года ФСБ задержала группу руководителей Фонда ЖКХ и ЦЭБ. Среди них был и Медведев. Сообщалось, что задержание связано с расследованием громкого уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева. Ранее Басманный суд арестовал чиновников по делу о коррупции.