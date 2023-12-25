«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В пятницу, 22 декабря, Куташова встретилась с жителями микрорайонов Тополёк, Лесной и Княжеский в Белгородском районе по вопросу обеспечения водоснабжением. Руководитель муниципалитета отметила, что данные микрорайоны были включены в целевую федеральную программу «Чистая вода» на 2023 год, которая включает в себя строительство и замену сетей водоснабжения в 18 микрорайонах. Но в течение текущего года было предусмотрено строительство 32 км в шести микрорайонах. Подробнее на фото.
На сегодняшний день строительно-монтажные работы закончены в полном объёме. Сейчас идёт хлорирование, промывка и заполнение системы водой, получение всех санитарных заключений. Мы всем жителям объясняли, что с 15 января каждый может подать заявление на получение техусловий для подключения к центральному водоснабжению.
Анна Куташова
Куташова добавила, что кроме жалоб на водоснабжение, у людей есть два вопроса. Один из них касается дорог.
При строительстве микрорайона Московский строители ездят там, где и как хотят. Прошу дать поручение минстрою. Есть схемы передвижения грузового автотранспорта, чтобы не разбивать дороги вдоль жилого массива.
Анна Куташова
Также у белгородцев были вопросы по поводу вывоза ТКО.
Мусор не вывозится, но населению выставляются счета. Пока ЦЭБ и перевозчик не вошли в график вывоза.
Анна Куташова
По дорогам глава региона Вячеслав Гладков отметил, что претензия очевидна, и поручил своему заместителю Владимиру Базарову усиливать контрольные мероприятия. Что касается мусора, губернатору не нравится большое количество поступающих жалоб.
Люди платят, услуга должна предоставляться. Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги. Всё достаточно просто. Но мусор должен вывозиться.
Вячеслав Гладков