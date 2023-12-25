«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы

В пятницу, 22 декабря, Куташова встретилась с жителями микрорайонов Тополёк, Лесной и Княжеский в Белгородском районе по вопросу обеспечения водоснабжением. Руководитель муниципалитета отметила, что данные микрорайоны были включены в целевую федеральную программу «Чистая вода» на 2023 год, которая включает в себя строительство и замену сетей водоснабжения в 18 микрорайонах. Но в течение текущего года было предусмотрено строительство 32 км в шести микрорайонах. Подробнее на фото.