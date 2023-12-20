Из-за коллапса с вывозом мусора в Губкинском округе проведут служебное расследование

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Как отметил Ботвиньев, минЖКХ, как орган региональной власти, требует от ЦЭБ проводить постоянный контроль и взаимодействие со всеми звеньями цепи. Речь идёт об ответственных как за уборку снега, так и за вывоз мусора.
Вчера был большой сбой с вывозом мусора в Губкинском горокруге. По этому факту губернатор поручил провести служебную проверку и установить, каким образом из восьми единиц техники, которые должны были быть на маршруте, по факту, по предварительным данным, работало три-четыре автомобиля.
Алексей Ботвиньев
Дуюн подробностей случившегося не назвал, отметив, что сейчас ведётся служебное расследование и по результатам информацию сообщат дополнительно.
Напомним, Ботвиньев также заявил, что у властей есть претензии как к работе ЦЭБ, так и к действиям перевозчиков.