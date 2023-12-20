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Из-за коллапса с вывозом мусора в Губкинском округе проведут служебное расследование

Из-за коллапса с вывозом мусора в Губкинском округе проведут служебное расследование

20 декабря 2023, 12:41
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе брифинга. Ситуацию прокомментировали министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев и генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн.
Сюжет
ЖКХ

Как отметил Ботвиньев, минЖКХ, как орган региональной власти, требует от ЦЭБ проводить постоянный контроль и взаимодействие со всеми звеньями цепи. Речь идёт об ответственных как за уборку снега, так и за вывоз мусора.

Вчера был большой сбой с вывозом мусора в Губкинском горокруге. По этому факту губернатор поручил провести служебную проверку и установить, каким образом из восьми единиц техники, которые должны были быть на маршруте, по факту, по предварительным данным, работало три-четыре автомобиля.
Алексей Ботвиньев

Дуюн подробностей случившегося не назвал, отметив, что сейчас ведётся служебное расследование и по результатам информацию сообщат дополнительно.

Напомним, Ботвиньев также заявил, что у властей есть претензии как к работе ЦЭБ, так и к действиям перевозчиков.

Много претензий к ЦЭБу и перевозчику? Ботвиньев объяснил проблему с вывозом мусора
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#Белгородская область#ЖКХ#Белгород#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Вывоз мусора#Алексей Ботвиньев#Сергей Дуюн#Служебное расследование#Губкинский округ
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