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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Белгородской области готовится к повышенному объёму мусора в новогодние дни

Не станет хуже? Как будут вывозить мусор на новогодних праздниках

21 декабря 2023, 06:56
Фото: 1MI

В Белгородской области готовится к повышенному объёму мусора в новогодние дни

Подробности сообщил генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн. Он также добавил, что стратегию по улучшению работы по вывозу мусора в Белгородской области утвердят до конца января.
Сюжет
Мусор

По словам Дуюна, для улучшения ситуации по обращению с ТКО в Белгородской области должны быть вовлечены все структуры, которые с этим связаны, начиная от управляющих компаний, заканчивая полигоном. Также должно произойти налаживание инфраструктуры.

Стратегию по улучшению работы по вывозу мусора мы разрабатываем на следующий год. Должны её утвердить до конца января.
Сергей Дуюн

Что касается вывоза мусора в новогодние праздники, Дуюн заверил, что в ЦЭБе к этому готовятся.

Уже сформированы дежурные как по ЦЭБу, так и по транспортировщикам. Будет увеличено число единиц техники, потому что мы понимаем, что 31 декабря и 1 января будет самый большой объём мусора на контейнерных площадках за все периоды. Готовимся.
Сергей Дуюн
Директор ЦЭБа объяснил сбои в работе по вывозу мусора
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#Белгородская область#Мусор#Новогодние праздники#Стратегия#Белгород#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Генеральный директор#Вывоз мусора#Сергей Дуюн
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