Не станет хуже? Как будут вывозить мусор на новогодних праздниках

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По словам Дуюна, для улучшения ситуации по обращению с ТКО в Белгородской области должны быть вовлечены все структуры, которые с этим связаны, начиная от управляющих компаний, заканчивая полигоном. Также должно произойти налаживание инфраструктуры.
Стратегию по улучшению работы по вывозу мусора мы разрабатываем на следующий год. Должны её утвердить до конца января.
Сергей Дуюн
Что касается вывоза мусора в новогодние праздники, Дуюн заверил, что в ЦЭБе к этому готовятся.
Уже сформированы дежурные как по ЦЭБу, так и по транспортировщикам. Будет увеличено число единиц техники, потому что мы понимаем, что 31 декабря и 1 января будет самый большой объём мусора на контейнерных площадках за все периоды. Готовимся.
Сергей Дуюн