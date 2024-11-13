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Генеральный директор

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2024
«Русагро» представило гендиректора «Агро-Белогорья» после новости о слиянии
13 ноября, 14:28
Акционерное общество «Универмаг „Белгород“» перестало быть акционерным
Юридическое лицо торгового центра на Попова в Белгороде прошло реорганизацию. АО «Универмаг „Белгород“» было ликвидировано 27 мая 2024 года.
23 сентября, 13:55
«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
В ООО «Ресторан Ривьера» сменился генеральный директор. С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого руководильницей была Вера Горина.
26 июня, 06:52
Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
24 июня, 11:52
Бывший директор «Томмолоко» стала основным владельцем дочерней компании
Доли в уставном капитале подконтрольной «Томмолоко» компании «Михайловское» изменились. 55% долей перешло Надежде Мирошниковой.
20 июня, 11:50
В белгородской компании Тебекиных «Наш хлеб» сменилось руководство
Компания семьи Тебекиных «Наш хлеб» меняет руководство. Генерального директора поменяли спустя полгода. Кто им стал и как закончился финансовый год для компании — читайте в материале Бел.Ру.
20 июня, 11:45
«Русагро» «переехало» в Белгород: что известно на сегодня?
5 июня, 10:12
Белгородская IT-компания теряет деньги: БФТ отчиталось о падении чистой прибыли
31 мая, 14:12
Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода
24 мая, 13:26
Белгородский водоканал отчитался о более 276 млн рублей убытков
16 апреля, 08:35
Соловьёв вышел из УК «Приосколье»: Бобрицкий стал единственным учредителем компании
С 12 апреля Соловьёв и его дочь покинули места учредителей ООО «УК „Приосколье“». Единственным учредителем компании стал Геннадий Бобрицкий, основатель компании. Ранее Александру Соловьёву и Наталье Соловьёвой принадлежали 15% и 10% доли в УК соответственно.
15 апреля, 15:39
Одна из белгородских компаний «Газпрома» отчиталась об убытках на 170 млн рублей
Журналисты Бел.Ру изучили финансовый отчёт за прошлый год компании «Газпром газораспределение Белгорода».
12 апреля, 13:52
«Агро-Белогорье»: правила проведения собраний участников не менялись
11 марта, 08:09
Экс-гендиректор ЦЭБа Сергей Дуюн покинул не только пост, но и соцсеть
17 февраля, 14:30
«Только числилась директором». Знакомая Глазкрицкого выступила по делу Сергиенко
26 января, 07:45
2023
Не станет хуже? Как будут вывозить мусор на новогодних праздниках
21 декабря 2023, 06:56
Директор ЦЭБа объяснил сбои в работе по вывозу мусора
20 декабря 2023, 11:32
Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании
20 декабря 2023, 08:41
В Алексеевском молочноконсервном комбинате сменился руководитель
10 ноября 2023, 09:28
Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School
ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» получила диплом VII Международной выставки BUILDSHCOOLPROJЕСТза проект Школы «Территория успеха» на 1000 мест в Белгородской области в разделе «Постройки» в номинации «Лучший объект для повторного применения».
8 ноября 2023, 11:40

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