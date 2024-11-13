Генеральный директор

В белгородской компании Тебекиных «Наш хлеб» сменилось руководство

Компания семьи Тебекиных «Наш хлеб» меняет руководство. Генерального директора поменяли спустя полгода. Кто им стал и как закончился финансовый год для компании — читайте в материале Бел.Ру.