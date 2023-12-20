Директор ЦЭБа объяснил сбои в работе по вывозу мусора

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В ходе брифинга генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн извинился перед жителями региона за сбои с вывозом мусора, особенно в частном жилом секторе. Он отметил, что в организации проблему понимают, работают с перевозчиками, полигоном и с управляющими компаниями.
Дуюн добавил, что на сегодняшнюю работу по вывозу мусора влияют несколько факторов. Один из них — снегопад, который повлёк сбой графиков.
Не везде смогли проехать, вытащить контейнеры с площадок.
Сергей Дуюн
Директор ЦЭБа также отметил, что есть и другие проблемы, которые связаны с инфраструктурой обращения с ТКО. Речь идёт о состоянии контейнерных площадок и парка в целом.
Фактически, основная часть обращений людей — это переполнение и захламление контейнерных площадок мусором. Мы видим здесь проблему в следующем: заезжает мусоровоз в жилой массив с населением в 1000 человек, а на контейнерной площадке стоит два контейнера. Утром мы вывезли, вечером они уже переполненные. То есть, необходимо расширять контейнерную площадку.
Сергей Дуюн
Дуюн добавил, что часто в ЦЭБ обращаются управляющие компании и по ремонту колёс контейнеров, которые выходят из строя.
Кроме этого, были сбои в работе и из-за аварий с участием мусоровозов. Всего произошло таких 14 ДТП.