Директор ЦЭБа объяснил сбои в работе по вывозу мусора

В ходе брифинга генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн извинился перед жителями региона за сбои с вывозом мусора, особенно в частном жилом секторе. Он отметил, что в организации проблему понимают, работают с перевозчиками, полигоном и с управляющими компаниями.