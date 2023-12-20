Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Директор ЦЭБа объяснил сбои в работе по вывозу мусора

Директор ЦЭБа объяснил сбои в работе по вывозу мусора

20 декабря 2023, 11:32
Фото: 1MI
Также генеральный директор организации Сергей Дуюн извинился перед белгородцами. Он отметил, что проблема есть и её решают.
Сюжет
Мусор

В ходе брифинга генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн извинился перед жителями региона за сбои с вывозом мусора, особенно в частном жилом секторе. Он отметил, что в организации проблему понимают, работают с перевозчиками, полигоном и с управляющими компаниями.

Дуюн добавил, что на сегодняшнюю работу по вывозу мусора влияют несколько факторов. Один из них — снегопад, который повлёк сбой графиков.

Не везде смогли проехать, вытащить контейнеры с площадок.
Сергей Дуюн

Директор ЦЭБа также отметил, что есть и другие проблемы, которые связаны с инфраструктурой обращения с ТКО. Речь идёт о состоянии контейнерных площадок и парка в целом.

Фактически, основная часть обращений людей — это переполнение и захламление контейнерных площадок мусором. Мы видим здесь проблему в следующем: заезжает мусоровоз в жилой массив с населением в 1000 человек, а на контейнерной площадке стоит два контейнера. Утром мы вывезли, вечером они уже переполненные. То есть, необходимо расширять контейнерную площадку.
Сергей Дуюн

Дуюн добавил, что часто в ЦЭБ обращаются управляющие компании и по ремонту колёс контейнеров, которые выходят из строя.

Кроме этого, были сбои в работе и из-за аварий с участием мусоровозов. Всего произошло таких 14 ДТП.

Много претензий к ЦЭБу и перевозчику? Ботвиньев объяснил проблему с вывозом мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
Главу ЦЛАТИ задержали, а белгородцы жалуются на вывоз мусораИз-за размещения людей в ПВР в Белгороде стало больше мусора с началом СВОМусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в Майском
#Белгородская область#Полигон#Мусор#Брифинг#Управляющие компании#Белгород#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Генеральный директор#Вывоз мусора#Перевозчики#Сергей Дуюн
Подпишитесь
Белгородцы остались без части медицинских услуг из-за аварии на сервисах минздрава
Сегодня, 09:06
Розовый налёт и приторный запах: белгородцы жалуются на соседство с «Мираторгом»
Сегодня, 13:22
Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании
Сегодня, 08:41
«Агро-Белогорье» впервые прокомментировало слухи об изменениях в компании
Сегодня, 06:40
Почти дешевле всех: эксперты подсчитали индекс оливье в Белгородской области
Сегодня, 11:54
Пора строить новый театр? Минкульт прокомментировал ситуацию с билетами в БГАДТ
Сегодня, 13:07