Главу ЦЛАТИ задержали, а белгородцы жалуются на вывоз мусора

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
По версии следствия, руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Аленина причастна к посредничеству в передаче гендиректором белгородского цемзавода взятки сотруднику Росприроднадзора.
В настоящий момент в отношении Алениной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Ей грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 60-кратной суммы взятки.
Следствие считает, что Аленина всячески «принимала активные меры в организации встреч должностных лиц». Встречу Эдуарда Андросова и сотрудника Росприроднадзора она организовала 8 ноября. В тот день гендиректор цемзавода передал взятку в 500 тыс. рублей.
В Белгородской области за последние два года качество работы по вывозу мусора ухудшилось в шесть раз, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В 2024 году регион должен вернуться к уровню 2021 года. Тогда на некачественную уборку мусора поступило 500 жалоб.
По словам Гладкова, обнаружены признаки неправильного управления ЦЭБ, из-за чего были начаты уголовные дела. Также выявлены предпосылки к банкротству ЦЭБа, однако этого удалось избежать.
Ранее стало известно, что бывшего главу ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали.
На Соборной площади Белгорода начали наряжать к Новому году 30-метровую ёлку. Рабочие уже завершили монтаж и начали украшать её бусами, сосульками и гирляндами. А основание конструкции планируется оформить декоративными секциями и неоновыми и светодиодными лентами. Всего на дерево повесят 3,5 тыс. элементов оформления.
Торжественное открытие ёлки стартует уже в эту субботу, 16 декабря. Как и в прошлые годы, огни на дереве зажжёт Дед Мороз.
Кроме этого, уже с понедельника, 11 декабря, по дорогам Белгорода начал ездить новогодний автобус на маршруте №8. Сколько недель он будет украшенным, пока не известно.
В прошлом году праздничными были автобусы №15 и №17. Они ездили по улицам до 8 января.