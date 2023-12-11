Главу ЦЛАТИ задержали, а белгородцы жалуются на вывоз мусора

Сегодня, 11 декабря, белгородцам рассказали, кто помог гендиректору цемзавода передать взятку сотруднику Росприроднадзора, а также во сколько раз в этом году увеличилось число жалоб на некачественную уборку мусора. Тем временем в Белгороде начали украшать ёлку и запустили новогодний автобус.

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