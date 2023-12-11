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Мусор

Главу ЦЛАТИ задержали, а белгородцы жалуются на вывоз мусора

11 декабря 2023, 15:30
Фото: 1MI
Мусор
Сегодня, 11 декабря, белгородцам рассказали, кто помог гендиректору цемзавода передать взятку сотруднику Росприроднадзора, а также во сколько раз в этом году увеличилось число жалоб на некачественную уборку мусора. Тем временем в Белгороде начали украшать ёлку и запустили новогодний автобус.

Кто помог гендиректору цемзавода передать взятку?

По версии следствия, руководитель белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Аленина причастна к посредничеству в передаче гендиректором белгородского цемзавода взятки сотруднику Росприроднадзора.

В настоящий момент в отношении Алениной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Ей грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 60-кратной суммы взятки.

Следствие считает, что Аленина всячески «принимала активные меры в организации встреч должностных лиц». Встречу Эдуарда Андросова и сотрудника Росприроднадзора она организовала 8 ноября. В тот день гендиректор цемзавода передал взятку в 500 тыс. рублей.

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Жалобы на мусор выросли в шесть раз

В Белгородской области за последние два года качество работы по вывозу мусора ухудшилось в шесть раз, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В 2024 году регион должен вернуться к уровню 2021 года. Тогда на некачественную уборку мусора поступило 500 жалоб.

По словам Гладкова, обнаружены признаки неправильного управления ЦЭБ, из-за чего были начаты уголовные дела. Также выявлены предпосылки к банкротству ЦЭБа, однако этого удалось избежать.

Ранее стало известно, что бывшего главу ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали.

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Украшения на ёлку и праздничный автобус

На Соборной площади Белгорода начали наряжать к Новому году 30-метровую ёлку. Рабочие уже завершили монтаж и начали украшать её бусами, сосульками и гирляндами. А основание конструкции планируется оформить декоративными секциями и неоновыми и светодиодными лентами. Всего на дерево повесят 3,5 тыс. элементов оформления.

Торжественное открытие ёлки стартует уже в эту субботу, 16 декабря. Как и в прошлые годы, огни на дереве зажжёт Дед Мороз.

Кроме этого, уже с понедельника, 11 декабря, по дорогам Белгорода начал ездить новогодний автобус на маршруте №8. Сколько недель он будет украшенным, пока не известно.

В прошлом году праздничными были автобусы №15 и №17. Они ездили по улицам до 8 января.

Сосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода
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