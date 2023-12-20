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Белгородский министр и директор ЦЭБа объяснили проблемы с вывозом мусора

Много претензий к ЦЭБу и перевозчику? Ботвиньев объяснил проблему с вывозом мусора

20 декабря 2023, 09:19
Фото: 1MI

Белгородский министр и директор ЦЭБа объяснили проблемы с вывозом мусора

В ходе брифинга министр ЖКХ Алексей Ботвиньев ответил на вопрос, почему только в этом году стало много жалоб на вывоз мусора. Комментарий предоставил и генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн.
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ЖКХ

По словам Ботвиньева, подход в сфере ТКО должен быть комплексным. Первая и основная задача на сегодня — системная стратегия обращения с ТКО.

Да, снег был и раньше, и раньше были жалобы. Это показал анализ ЦУРа. Мы сравнивали пиковые заснеженные периоды. Динамика по увеличению в этом году есть. Причин масса. Много претензий сегодня как к ЦЭБу, так и к перевозчику. Последний объясняет это тем, что техника ломается.
Алексей Ботвиньев

Чиновник добавил, что в прошлом году на территории области был не один перевозчик. Соответственно, был разный автопарк и возможности замещения. Сегодня он единый и если идёт просадка по одному району, он пытается перебросить силы с других.

По словам Дуюна, в 2021-22 годах у транспортировщика было порядка 340 единиц техники. У нового транспортировщика — около 240. Ежедневно выходит 190-200. В запасе 40-50 единиц.

Но часто случаются аварии, проблемы с полигоном, где машины ломаются практически каждый день — то колёса порезали, то радиатор пробили, то застряли. Проблема есть, но техники достаточно. Есть запасная. Вопрос сложный по ремонту. Некоторые уходят в долгосрочный ремонт.
Сергей Дуюн
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