Мусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в Майском

Как рассказал Владислав Ходукин, в подвальном помещении общежития №2, в посёлке Майском на улице Садовой, 12Б, стены находятся в ужасном состоянии и покрыты плесенью, а на полу — «слой фекалий». В подвале также разбросаны «стеклянные бутылки, кирпичи и другой хлам». На территории общежития, в котором проживают и несовершеннолетние, сильно воняет. Всё это до сих пор не убрано, а проблемы не устранены.