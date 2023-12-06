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Белгородский ГАУ

Мусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в Майском

6 декабря 2023, 06:35
Фото: Яндекс.Карты
Белгородский ГАУ

В Белгородской области студенты жалуются на условия проживания в общежитии БГАУ

В редакцию Бел.Ру обратился один из читателей. Вопрос касается Белгородского ГАУ имени В. Я. Горина. А точнее одного из общежитий этого университета. Как сообщил молодой человек, на территории общежития №2 нарушены санитарные условия проживания студентов.
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Мусор

Как рассказал Владислав Ходукин, в подвальном помещении общежития №2, в посёлке Майском на улице Садовой, 12Б, стены находятся в ужасном состоянии и покрыты плесенью, а на полу — «слой фекалий». В подвале также разбросаны «стеклянные бутылки, кирпичи и другой хлам». На территории общежития, в котором проживают и несовершеннолетние, сильно воняет. Всё это до сих пор не убрано, а проблемы не устранены.

Мусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория подвала общежития №2 БГАУ в Майском
Фото: Читатель Бел.Ру

К том уже, добавил молодой человек, на территории того же общежития разбросан хлам и мусор уже во дворе. В том числе бутылки, пакеты, выброшенные комнатные двери, поддоны и строительный мусор. Стены самого здания изрисованы. Также канализационные люки «незакрыты согласно ГОСТ».

Владислав уже обращался в Роспотребнадзор и к руководству университета в конце ноября. Результата, как поделился, нет. Журналистка попыталась несколько раз связаться с приёмной ректора, однако ей никто не ответил.

Мусор на территория общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория общежития №2 БГАУ в МайскомМусор на территория общежития №2 БГАУ в Майском
Мусор на территория общежития №2 БГАУ в Майском
Фото: Читатель Бел.Ру

В ноябре в интернете появилась информация о том, что студентов некоторых университетов, в том числе и БГАУ, принуждают установить приложение «Радар.НФ» или подписаться на бота «КИБЕРДРУЖИНА» в Telegram. В последнем есть так называемые «кибервойска», куда можно вступить и сообщать об экстремистах и гражданах, которые дискредитируют ВС РФ, чтобы повысить свой статус. Однако руководство учебного заведения опровергло.

Напомним также, что в мае белгородка также жаловалась, что студентов Белгородского государственного аграрного университета им. Горина заставляют очно защищать рефераты, несмотря на установленный тогда дистанционный формат обучения.

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