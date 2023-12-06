Мусор и фекалии: жители области жалуются на условия жизни в общежитии БГАУ в Майском

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как рассказал Владислав Ходукин, в подвальном помещении общежития №2, в посёлке Майском на улице Садовой, 12Б, стены находятся в ужасном состоянии и покрыты плесенью, а на полу — «слой фекалий». В подвале также разбросаны «стеклянные бутылки, кирпичи и другой хлам». На территории общежития, в котором проживают и несовершеннолетние, сильно воняет. Всё это до сих пор не убрано, а проблемы не устранены.
К том уже, добавил молодой человек, на территории того же общежития разбросан хлам и мусор уже во дворе. В том числе бутылки, пакеты, выброшенные комнатные двери, поддоны и строительный мусор. Стены самого здания изрисованы. Также канализационные люки «незакрыты согласно ГОСТ».
Владислав уже обращался в Роспотребнадзор и к руководству университета в конце ноября. Результата, как поделился, нет. Журналистка попыталась несколько раз связаться с приёмной ректора, однако ей никто не ответил.
В ноябре в интернете появилась информация о том, что студентов некоторых университетов, в том числе и БГАУ, принуждают установить приложение «Радар.НФ» или подписаться на бота «КИБЕРДРУЖИНА» в Telegram. В последнем есть так называемые «кибервойска», куда можно вступить и сообщать об экстремистах и гражданах, которые дискредитируют ВС РФ, чтобы повысить свой статус. Однако руководство учебного заведения опровергло.
Напомним также, что в мае белгородка также жаловалась, что студентов Белгородского государственного аграрного университета им. Горина заставляют очно защищать рефераты, несмотря на установленный тогда дистанционный формат обучения.