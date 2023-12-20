Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Не так давно губернатор заявил, что есть признаки того, что ЦЭБом управляли не исходя из государственных интересов и организацию готовили к банкротству.
Ситуацию прокомментировал генеральный директор регоператора Сергей Дуюн.
Вопрос банкротства ЦЭБа сегодня не обсуждается. Да, 2022 год был трудным. Работали проверяющие органы, выявили ряд экономических фактов, которые связаны с деятельностью предыдущего руководства. На сегодняшний день предпосылок к банкротству регионального оператора нет.
Сергей Дуюн
Напомним, ранее стало известно, что бывшему директору Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и экс-главе «Центра экологической безопасности» Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста по делу о взятке.