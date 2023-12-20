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Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании

Директор ЦЭБа ответил на вопрос о возможном банкротстве компании

20 декабря 2023, 08:41
Фото: Midjourney
Ранее информацию о том, что ЦЭБ могли готовить к банкротству, озвучил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Генеральный директор организации Сергей Дуюн прокомментировал ситуацию.

Не так давно губернатор заявил, что есть признаки того, что ЦЭБом управляли не исходя из государственных интересов и организацию готовили к банкротству.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор регоператора Сергей Дуюн.

Вопрос банкротства ЦЭБа сегодня не обсуждается. Да, 2022 год был трудным. Работали проверяющие органы, выявили ряд экономических фактов, которые связаны с деятельностью предыдущего руководства. На сегодняшний день предпосылок к банкротству регионального оператора нет.
Сергей Дуюн

Напомним, ранее стало известно, что бывшему директору Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и экс-главе «Центра экологической безопасности» Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста по делу о взятке.

Экс-главе белгородского ЦЭБа Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста
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#Белгородская область#Банкротство#Мусор#Губернатор#Организация#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#ЦЭБ#Генеральный директор#Сергей Дуюн
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