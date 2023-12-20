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Белгородский министр ЖКХ рассказал о претензиях к ЦЭБу

Белгородский министр ЖКХ рассказал о претензиях к ЦЭБу

20 декабря 2023, 10:39
Фото: Midjourney
В ходе брифинга министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев рассказал о претензиях, которые имеются у региональных властей к ЦЭБ. Он также отметил, что жалобы на вывоз мусора тесно связаны с уборкой снега.

По словам чиновника, сфера обращения с ТКО сегодня наиболее актуальная и острая тема не только в Белгородской области. Ботвиньев напомнил, что период мусорной реформы регион пережил без особых потрясений, но тема находится на постоянном контроле.

Он также отметил, что несколько недель назад по поручению губернатора минЖКХ совместно с ЦУРом проводили анализ обращений, поступивших от жителей региона за последние три года. Он показал, что есть моменты так называемых «пиковых сбоев».

К примеру, последний месяц мы живём в период больших снегопадов. Это естественная и единая цепочка, которая тянет одного за другим. Своевременно снегоуборочная техника не вышла на маршрут — затруднился проезд мусоровоза до точки сбора накоплений.
Алексей Ботвиньев

Ботвиньев отметил, что на сегодняшний день есть претензии как к перевозчикам, так и к регоператору, поскольку ЦЭБ сегодня является координатором во всей сфере обращения с ТКО, соответственно, с его стороны должен быть круглосуточный постоянный мониторинг и контроль.

Сбои сегодня действительно есть. С другой стороны у нас недостаточно эффективный уровень своевременной отработки со стороны как муниципальных образований, так и управляющих компаний ликвидации последствий непогоды.
Алексей Ботвиньев
Много претензий к ЦЭБу и перевозчику? Ботвиньев объяснил проблему с вывозом мусора
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