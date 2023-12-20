Белгородский министр ЖКХ рассказал о претензиях к ЦЭБу

Ботвиньев отметил, что на сегодняшний день есть претензии как к перевозчикам, так и к регоператору, поскольку ЦЭБ сегодня является координатором во всей сфере обращения с ТКО, соответственно, с его стороны должен быть круглосуточный постоянный мониторинг и контроль.