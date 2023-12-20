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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Белгородцам объяснили, как должен проходить вывоз крупногабаритного мусора

УК должна фиксировать выбрасывание крупного мусора людьми и отправлять для штрафа

20 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, как должен проходить вывоз крупногабаритного мусора

Кто должен отвечать, если около домов складируется мусор, объяснил начальник управления госжилнадзора Белгородской области Михаил Бредихин. В качестве примера в ходе брифинга журналисты привели ситуацию около домов на ул. Будённого в Белгороде.
Сюжет
Мусор

В ходе брифинга стало известно, что проблема со складированием мусора около домов на ул. Будённого в Белгороде не решается более года. Ситуацию прокомментировал начальник управления госжилнадзора Белгородской области Михаил Бредихин, отметив, что этот вопрос правильно адресовать в орган местного самоуправления, так как он определяет места складирования и накопления как твёрдых коммунальных отходов, так и крупногабаритных отходов.

Мы не определяем контейнерные площадки. А что касается работы с населением, работы управляющих компаний, то последние сами заинтересованы в том, чтобы у них под подъездами не складировали отходы. Управляющие компании информируют собственников о том, что при проведении строительных работ, ремонтах подъезда при образовании отходов необходимо заказывать специальные контейнеры для вывоза и оплачивать эту услугу, а не просто выбрасывать возле подъезда.
Михаил Бредихин

Министр ЖКХ Алексей Ботвиньев поинтересовался, что если есть нарушения и складирование происходит на постоянной основе, возможно ли в рамках полномочий привлечь УК к ответственности. На вопрос ответил Бредихин.

Речь идёт не об управляющей компании, а о собственниках, которые выбрасывают мусор. Управляющая компания должна это зафиксировать и передать в экоохотнадзор для привлечения людей к ответственности. Фактически это выброс мусора в неустановленном месте. Кто это сделал? Управляющая компания? Это сделали собственники. Они фактически нарушают законодательство. Но если не организовано место для сбора крупногабаритного мусора, то это нужно сделать. А кто это должен сделать? Орган местного самоуправления.
Михаил Бредихин
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#Управляющая компания#Мусор#Белгород#Кристина Семенчук#Госжилнадзор#Экоохотнадзор
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