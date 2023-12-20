УК должна фиксировать выбрасывание крупного мусора людьми и отправлять для штрафа

В ходе брифинга стало известно, что проблема со складированием мусора около домов на ул. Будённого в Белгороде не решается более года. Ситуацию прокомментировал начальник управления госжилнадзора Белгородской области Михаил Бредихин, отметив, что этот вопрос правильно адресовать в орган местного самоуправления, так как он определяет места складирования и накопления как твёрдых коммунальных отходов, так и крупногабаритных отходов.