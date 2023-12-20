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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Белгородской области не хватает порядка 8000 контейнеров для мусора

В Белгородской области не хватает порядка 8000 контейнеров для мусора

20 декабря 2023, 13:33
Фото: Midjourney
Об этом сообщил генеральный директор ЦЭБа Сергей Дуюн. При этом точную цифру он не назвал, поскольку подсчёт продолжается.
Сюжет
ЦЭБ

По словам Дуюна, ЦЭБ ежегодно закупает порядка 2000 контейнеров, которые потом передаются в муниципалитеты, но этого недостаточно на весь регион.

Сколько конкретно не хватает контейнеров до единицы, сказать сложно, потому что мы сейчас с районами совместно отрабатываем этот вопрос. По Губкинскому горокругу, Белгородскому району, Белгороду и остальным ведётся работа.
Сергей Дуюн

При этом Дуюн отметил, что на сегодняшний момент по прошлогодней информации есть необходимость обновить и дополнительно установить порядка 8000 контейнеров, потому что они изношены.

Контейнерные площадки и контейнеры — это зона ответственности управляющих компаний и муниципалитетов в зависимости от того, на какой территории они расположены.
Сергей Дуюн

Напомним, ранее в Белгородском районе анонсировали проект по раздельному сбору мусора. По словам главы муниципалитета, с предложением, связанным с раздельным сбором мусора, уже согласились.

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#Белгородская область#Районы#Муниципалитеты#Белгород#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Раздельный сбор мусора#Сергей Дуюн
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