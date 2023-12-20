В Белгородской области не хватает порядка 8000 контейнеров для мусора

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По словам Дуюна, ЦЭБ ежегодно закупает порядка 2000 контейнеров, которые потом передаются в муниципалитеты, но этого недостаточно на весь регион.
Сколько конкретно не хватает контейнеров до единицы, сказать сложно, потому что мы сейчас с районами совместно отрабатываем этот вопрос. По Губкинскому горокругу, Белгородскому району, Белгороду и остальным ведётся работа.
Сергей Дуюн
При этом Дуюн отметил, что на сегодняшний момент по прошлогодней информации есть необходимость обновить и дополнительно установить порядка 8000 контейнеров, потому что они изношены.
Контейнерные площадки и контейнеры — это зона ответственности управляющих компаний и муниципалитетов в зависимости от того, на какой территории они расположены.
Сергей Дуюн
Напомним, ранее в Белгородском районе анонсировали проект по раздельному сбору мусора. По словам главы муниципалитета, с предложением, связанным с раздельным сбором мусора, уже согласились.