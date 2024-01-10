У каждого правда своя: ЦЭБ и «Флагман» прокомментировали судебный спор на 300 млн

«Принимая во внимание изложенное, неисполнение региональным оператором обязательств по оплате оказанных услуг по договору ставит под угрозу нормальное функционирование ООО „Флагман“, входящего в перечень системообразующих организаций экономики Белгородской области. Отсутствие регулярных платежей за оказанные услуги не позволяет надлежащим образом осуществлять хозяйственную деятельность ООО „Флагман“, обеспечивать бесперебойную и безопасную работу производственной техники и оборудования, а также покрывать текущие затраты на содержание и обслуживание цеха обезвреживания и полигона захоронения ТКО».