У каждого правда своя: ЦЭБ и «Флагман» прокомментировали судебный спор на 300 млн

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Центр экологической безопасности обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Флагман». Он потребовал взыскать 301 млн рублей. В свою очередь «Флагман» подал встречный иск о взыскании 67 млн рублей. Суд встал на сторону «Флагмана», а ЦЭБу в требованиях отказал. Решение ещё не вступило в законную силу. Судебное разбирательство прокомментировали обе стороны.
Бел.Ру в ЦЭБ рассказали, что на основании проведённого внутреннего аудита представители организации обратились в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Флагман» о взыскании неосновательного обогащения.
В ЦЭБе добавили, что спор возник по причине нарушения условий заключённого договора между сторонами об оказании услуг по захоронению, обработке и обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов, а именно — нарушения порядка расчётов за услугу по захоронению.
Отходы на своём полигоне «Флагман» принимал не в тоннах, как предусмотрено договором и постановлением правительства РФ от 03.06.2016 N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов», а в кубических метрах, что привело к переплате за фактически оказанные услуги «Флагману».
Из комментария ЦЭБа
В итоге было возбуждено производство по делу. От компании «Флагман» поступило встречное исковое заявление к ЦЭБу о взыскании основного долга за второе полугодие 2022 года по договору по этой же причине.
С февраля до декабря 2023 года Арбитражный суд Белгородской области беспричинно откладывал судебное разбирательство, а в декабре 2023 года после жалобы ООО «ЦЭБ» на действия судьи Арбитражного суда Белгородской области материалы дела переданы другому судье в связи с отставкой предыдущего судьи.
Из комментария ЦЭБа
29 декабря прошлого года состоялось судебное заседание по иску ЦЭБа о взыскании с компании «Флагман» 301 млн рублей и встречному иску о взыскании с ЦЭБа 67 млн рублей, которым в удовлетворении иска ЦЭБа отказано, а встречный иск «Флагмана» — удовлетворён.
Решение в полном объёме с указанием доводов суда на сегодняшний момент не опубликовано и не вступило в законную силу. После опубликования решения суда региональный оператор обжалует принятое решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционный суде в Воронеже. В связи с этим пока преждевременно делать выводы о победе «Флагмана» в судебном споре.
Из комментария ЦЭБа
Свою позицию Бел.Ру озвучили и в компании «Флагман». По их данным встречный иск к ЦЭБу был подан по причине принципиального несогласия с исковыми требованиями ЦЭБа в отношении «Флагмана» и «твёрдой уверенности в своей добропорядочности».
Основной мотив нашего встречного иска — систематические нарушения со стороны ЦЭБа договорных обязательств перед «Флагманом» по оплате оказанных услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. За период с августа 2022 по настоящее время не было ни одного месяца, в котором были бы исполнены обязательства по оплате региональным оператором. Задолженность существует постоянно в сумме от 30 до 100 млн рублей. Это крайне существенная сумма.
Из комментария «Флагмана»
Прокомментировали в «Флагмане» и порядок расчётов за услугу по захоронению отходов на полигоне, отметив, что они не могли его изменить.
Порядок расчётов между регоператором и «Флагманом» как оператором по обезвреживанию и захоронению отходов определён договором между сторонами, решением тарифного органа и действующим законодательством.
Из комментария «Флагмана»
В качестве доказательств в компании «Флагман» предоставили цитату из судебного решения:
«Принимая во внимание изложенное, неисполнение региональным оператором обязательств по оплате оказанных услуг по договору ставит под угрозу нормальное функционирование ООО „Флагман“, входящего в перечень системообразующих организаций экономики Белгородской области. Отсутствие регулярных платежей за оказанные услуги не позволяет надлежащим образом осуществлять хозяйственную деятельность ООО „Флагман“, обеспечивать бесперебойную и безопасную работу производственной техники и оборудования, а также покрывать текущие затраты на содержание и обслуживание цеха обезвреживания и полигона захоронения ТКО».
С претензиями ЦЭБа «Флагман» не согласен, отметив, что спор не смогли урегулировать в досудебном порядке, поскольку со стороны руководства ЦЭБа не было желания вести конструктивный диалог.
С учётом существующей задолженности перед всеми участниками рынка, а также понимая структуру тарифа ЦЭБа на 2024 год, регоператор находится в предбанкротном состоянии.
Из комментария «Флагмана»