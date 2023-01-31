Белгородский ЦЭБ опроверг слухи о возможной потере статуса регоператора

Что касается информации о полигоне «Благоустройство и озеленение» в Чернянском районе, где прокурор обнаружил нарушения, то она также, по мнению ЦЭБа, не до конца соответствует действительности. Дело в том, что ЦЭБ к выявленным нарушениям эксплуатации отношения не имеет: он не является ни собственником, ни правообладателем данного объекта.