Белгородский ЦЭБ опроверг слухи о возможной потере статуса регоператора

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
«Зелёный фронт» ранее сообщил, что якобы размер задолженности по уплате услуг оператора по обращению с ТКО превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки оператора.
По состоянию на 12.01.2023 сумма задолженности ООО «ЦЭБ» перед каждым оператором ТКО не превышает 1/12 необходимой валовой выручки ООО «ЦЭБ»,
Заместитель гендиректора ЦЭБа по правовым вопросам
Таким образом, оснований для лишения ЦЭБа статуса регионального оператора нет.
Тем не менее, директору ЦЭБа действительно было вынесено представление от прокуратуры. После предоставленных организацией документов никаких мер реагирования не последовало. Это говорит о том, что регоператор закон не нарушал.
Экоактивисты также сообщили, что в конце ноября действия оператора привели к приостановке деятельности экотехнопарка, эксплуатируемого ООО «Флагман». По данным ЦЭБа, дело обстояло иначе.
Расположенный в Губкинском городском округе экотехнопарк ООО «Флагман» необоснованно приостанавливал приём твердых коммунальных отходов для обработки, обезвреживания и захоронения с 24 ноября по 1 декабря 2022 года, что является грубым нарушением действующего законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также в сфере охраны окружающей среды и нарушение условий договора с регоператором ООО «ЦЭБ». У мусоросортировочного комплекса не предусмотрено право на приостановку деятельности, этот объект должен обеспечивать бесперебойную работу.
Заместитель гендиректора ЦЭБа по правовым вопросам
После этого ЦЭБ оперативно подготовил и направил письмо в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для проведения контрольных надзорных мероприятий — в отношении «Флагмана», а не наоборот. Кроме того, регоператор заявил, что во время отказа от приёма ТКО «Флагман» принимал на переработку коммерческие отходы.
Что касается информации о полигоне «Благоустройство и озеленение» в Чернянском районе, где прокурор обнаружил нарушения, то она также, по мнению ЦЭБа, не до конца соответствует действительности. Дело в том, что ЦЭБ к выявленным нарушениям эксплуатации отношения не имеет: он не является ни собственником, ни правообладателем данного объекта.
Перенаправление потоков отходов с объекта захоронения ТКО оператора ООО «Флагман» (Губкинский городской округ) на объект захоронения ТКС оператора МУП «Благоустройство и озеленение» (Чернянский район) произведено на основании письма министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и носило вынужденный характер.
Заместитель гендиректора ЦЭБа по правовым вопросам
Также в ЦЭБе отметили, что на сегодняшний день единый предельный тариф регионального оператора в Белгородской области является одним из самых низких в Центральном Федеральном округе.