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Гладков заявил, что были признаки подготовки ЦЭБ к банкротству

Гладков: «Есть все признаки того, что ЦЭБ готовился к банкротству»

11 декабря 2023, 08:10
Фото: 1MI

Гладков заявил, что были признаки подготовки ЦЭБ к банкротству

В ходе оперсовещания власти обсудили проблемы, которые связаны с вывозом и уборкой мусора. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что есть все признаки того, что ЦЭБ готовился к банкротству.

По словам губернатора, работа с мусором в Белгородской области за последние два года стала хуже в шесть раз. Основной показатель — качество вывоза мусора и уборки. Гладков добавил, что 2024 год должен привести к тому, чтобы вернуться на тот уровень, который был в 2021 году — 500 жалоб по некачественной уборке мусора в течение года.

Понятно, что ситуации могут быть разные, признаки того, что управлялся ЦЭБ не совсем хорошо исходя из государственных интересов, поэтому возбудили уголовные дела. Есть все признаки того, что ЦЭБ готовился к банкротству. Да, не допустили этого. Ситуация с финансовым состоянием непростая, сейчас выравнивается, но эта вся история касается управления. Люди не должны замечать этих проблем.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в этот процесс также должны быть больше вовлечены главы муниципалитетов.

Есть ЦЭБ, зона ответственности области, но качество работы муниципалитетов недостаточное.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что экс-главу ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали.

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#Белгородская область#Банкротство#Мусор#Управление#Жалобы#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Гладков#ЦЭБ#Финансовое состояние#Уборка мусора
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