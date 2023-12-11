Гладков: «Есть все признаки того, что ЦЭБ готовился к банкротству»

По словам губернатора, работа с мусором в Белгородской области за последние два года стала хуже в шесть раз. Основной показатель — качество вывоза мусора и уборки. Гладков добавил, что 2024 год должен привести к тому, чтобы вернуться на тот уровень, который был в 2021 году — 500 жалоб по некачественной уборке мусора в течение года.