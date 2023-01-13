Сколько денег получит «Еврологистик» за вывоз мусора в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
С 1 января 2023 года по 31 мая 2028 года региональный оператор ЦЭБ будет работать с ООО «Еврологистик». За это организация получит больше 12,2 млрд рублей. Районы области разбили на шесть лотов. Самой дорогой будет перевозка ТКО на территории Новоосколького горокруга, Чернянского района, Алексеевского горокруга, Красненского района и Губкинского горокруга. За транспортировку мусора в этих муниципалитетах региональный оператор заплатит 2 млрд 354 млн 798 тыс. 063 рубля.
Согласно документам закупки, исполнитель обязан осуществлять транспортировку ТКО в соответствии с правилами и нормами, установленными законодательством РФ. Время вывоза отходов: с 07:00 по 23:00 по местному времени в рабочие, выходные и праздничные дни в соответствии с графиком вывоза. Мусоровозы компании должны отвечать техническим требованиям и требованиям безопасности, они также должны быть оснащены системой ГЛОНАСС. ТКО должны доставлять исключительно в места приёма и передачи ТКО.
В документах также указано, что при отъезде транспорта в месте погрузки мусора не должно оставаться просыпавшихся при погрузке ТКО.
Отметим, что, по мнению ЦЭБа, смена перевозчика должна решить проблемы с задержкой вывоза мусора.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Еврологистик» зарегистрировано в 2014 году по адресу: Белгородский район, посёлок Северный, улица Шоссейная, 28А. Основной вид деятельности компании — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Бенефициаром организации является Алексей Грищенко, а гендиректором — Олеся Лисицына.
По итогам 2021 года выручка компании составила 463 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 37 млн рублей. Доходы компании в 2021 году составили 479 млн рублей, а расходы превысили 433 млн рублей.
В октябре прошлого года компания «Еврологистик» была единственным участником торгов. Компания начальную цену не снизила. Вместе с тем в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы от трёх компаний. Две из них — ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст» — местные и уже занимались вывозом мусора в Белгородской области. Ещё одна жалоба поступила от липецкого ООО «СР-Дортех».
Антимонопольщики призвали отменить итоги торгов и назначить новые.
Стоит отметить, что в «Экотрансе» посчитали, что ЦЭБ неправомерно разделил территорию города Белгорода на две территории, выделив в отдельные закупки. Также в компании были уверены, что регоператор при формировании лотов торгов создал преимущественные условия для субъектов МСП, чем создал препятствия для заявителя.
В базе решений антимонопольной службы сказано, что заявитель не смог доказать факт создания организатором торгов (ЦЭБ) дискриминационных условий. Антимонопольщики признали жалобу организации необоснованной.
Недавно ФАС также обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны ЦЭБа. В ФАС поступили жалобы на действия компании от участников рынка. В частности, жаловались на условия проведения конкурентных процедур по выбору транспортировщиков отходов. Первое рассмотрение дела состоится в феврале.
В пресс-службе Центра экологической безопасности «Бел.Ру» прокомментировали новость о деле, которое возбудили антимонопольщики. Проблемы возникли из-за того, что ранее ЦЭБ был вынужден «подхватить» оставшиеся без вывоза мусора муниципалитеты.
Также известно, что серьёзные нарушения в деятельности ЦЭБа обнаружила прокуратура области. Прокуратура установила, что размер задолженности по уплате услуг оператора по обращению с ТКО превышала двенадцатую часть необходимой валовой выручки оператора. В соответствии с федеральным законодательством это является основанием для лишения ЦЭБа статуса регионального оператора. За ненадлежащий контроль за деятельностью регионального оператора представления от прокуратуры получил министр ЖКХ области и руководитель ЦЭБа.
ЦЭБ прислал в «Бел.Ру» пояснение к материалу, в котором в том числе утверждалось, что «по этому вопросу представлений от прокуратуры не было». Редакция сделает запросы регоператору и в областную прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.