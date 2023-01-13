Сколько денег получит «Еврологистик» за вывоз мусора в Белгородской области

Также известно, что серьёзные нарушения в деятельности ЦЭБа обнаружила прокуратура области. Прокуратура установила, что размер задолженности по уплате услуг оператора по обращению с ТКО превышала двенадцатую часть необходимой валовой выручки оператора. В соответствии с федеральным законодательством это является основанием для лишения ЦЭБа статуса регионального оператора. За ненадлежащий контроль за деятельностью регионального оператора представления от прокуратуры получил министр ЖКХ области и руководитель ЦЭБа.



ЦЭБ прислал в «Бел.Ру» пояснение к материалу, в котором в том числе утверждалось, что «по этому вопросу представлений от прокуратуры не было». Редакция сделает запросы регоператору и в областную прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.