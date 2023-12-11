Гладков: с 2024 года в регионе будет новая стратегия по вывозу ТКО

В этом году услугами по обращению с ТКО пользуются более 1,5 млн белгородцев в 24,8 тысячи обслуживаемых хозяйственных субъектах. По данным ЦУР, с каждым годом жители региона всё больше жалуются на разные проблемы с этой услугой — от уборки и вывоза мусора до стихийных свалок. Если в 2021 году было больше 1,9 тысячи обращений, то в 2023 это количество выросло более чем вдвое — 4475 обращений.