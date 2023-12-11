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свалка

Гладков: с 2024 года в регионе будет новая стратегия по вывозу ТКО

11 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI
свалка
На оперативном совещании правительства региона в связи с растущим числом обращений граждан отчитались об организации вывоза мусора. Губернатор отметил, что подход нужно менять.
Сюжет
Мусор

В этом году услугами по обращению с ТКО пользуются более 1,5 млн белгородцев в 24,8 тысячи обслуживаемых хозяйственных субъектах. По данным ЦУР, с каждым годом жители региона всё больше жалуются на разные проблемы с этой услугой — от уборки и вывоза мусора до стихийных свалок. Если в 2021 году было больше 1,9 тысячи обращений, то в 2023 это количество выросло более чем вдвое — 4475 обращений.

В 2022 году, по данным системы ГЛОНАСС, ежедневно вывозить мусор выходило 170-180 мусоровозов, остальные были в резерве, и маршруты выстраивали вручную, из-за чего они пересекались между собой. А уже в этом году автоматизированная логистическая система позволила задействовать 245 единиц спецтехники, из которой 50% — новая отечественная техника.

Вячеслав Гладков на совещании подчеркнул, что со следующего года в регионе изменится подход к организации вывоза мусора, утвердят и новую стратегию:

«Белгородская область — один из самых чистых регионов, хочется, чтобы так было всегда. Качество работы с твёрдыми коммунальными отходами — главный показатель в этом направлении. Проблем сейчас много. В 2024 году должен полностью поменяться подход к организации вывоза ТКО на территории Белгородской области».

В правительстве также отметили, что больше всего обращений по этой теме поступает во время сложных погодных условий и в сезон сбора урожая.

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#Белгородская область#Мусор#Спецтехника#Глонасс#Касается каждого#Чистота#Белгород#Екатерина Никулина#Хорошие новости#Вывоз ТКО
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