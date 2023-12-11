Гладков: с 2024 года в регионе будет новая стратегия по вывозу ТКО

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В этом году услугами по обращению с ТКО пользуются более 1,5 млн белгородцев в 24,8 тысячи обслуживаемых хозяйственных субъектах. По данным ЦУР, с каждым годом жители региона всё больше жалуются на разные проблемы с этой услугой — от уборки и вывоза мусора до стихийных свалок. Если в 2021 году было больше 1,9 тысячи обращений, то в 2023 это количество выросло более чем вдвое — 4475 обращений.
В 2022 году, по данным системы ГЛОНАСС, ежедневно вывозить мусор выходило 170-180 мусоровозов, остальные были в резерве, и маршруты выстраивали вручную, из-за чего они пересекались между собой. А уже в этом году автоматизированная логистическая система позволила задействовать 245 единиц спецтехники, из которой 50% — новая отечественная техника.
Вячеслав Гладков на совещании подчеркнул, что со следующего года в регионе изменится подход к организации вывоза мусора, утвердят и новую стратегию:
«Белгородская область — один из самых чистых регионов, хочется, чтобы так было всегда. Качество работы с твёрдыми коммунальными отходами — главный показатель в этом направлении. Проблем сейчас много. В 2024 году должен полностью поменяться подход к организации вывоза ТКО на территории Белгородской области».
В правительстве также отметили, что больше всего обращений по этой теме поступает во время сложных погодных условий и в сезон сбора урожая.