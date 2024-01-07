Иск удовлетворили частично: «Экотранс» взыскал с ЦЭБа многомиллионный долг

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Перевозчику мусора «Экотранс» удалось взыскать с белгородского Центра экологической безопасности (ЦЭБ) многомиллионный долг. Речь идёт о сумме в 145 млн рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Белгородской области.
Как пишет издание, регоператор задолжал перевозчику по нескольким договорам. Однако изначально «Экотранс» требовал у ЦЭБа 225 млн рублей за вывоз мусора из Белгорода, Белгородского и Корочанского районов, Старооскольского и Яковлевского горокругов. В двух инстанциях компании удалось взыскать деньги, однако кассация направила дела на новое рассмотрение. В итоге иск компании удовлетворили частично.
В первом решении суда указано, что стороны договорились учитывать количество мусора, «исходя из количества и объёма контейнеров для накопления». Однако затем региональный оператор начал считать по-другому: учитывалась масса отходов, принятая на объектах захоронения, и плотность ТКО.
Причём спорил ЦЭБ не только с «Экотрансом», но и другими участниками рынка. Взаимные претензии уже превысили 1 млрд рублей.
Ранее регоператор не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства и отказал ЦЭБу признании решения антимонопольщиков недействительным.