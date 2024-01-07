Иск удовлетворили частично: «Экотранс» взыскал с ЦЭБа многомиллионный долг

Как пишет издание, регоператор задолжал перевозчику по нескольким договорам. Однако изначально «Экотранс» требовал у ЦЭБа 225 млн рублей за вывоз мусора из Белгорода, Белгородского и Корочанского районов, Старооскольского и Яковлевского горокругов. В двух инстанциях компании удалось взыскать деньги, однако кассация направила дела на новое рассмотрение. В итоге иск компании удовлетворили частично.