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«Экотрансу» удалось взыскать с белгородского ЦЭБа 145 млн рублей

Иск удовлетворили частично: «Экотранс» взыскал с ЦЭБа многомиллионный долг

7 января 2024, 08:24
Фото: 1MI

«Экотрансу» удалось взыскать с белгородского ЦЭБа 145 млн рублей

Изначально перевозчик мусора требовал с регоператора 222,5 млн рублей. Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск частично и взыскал с Центра экологической безопасности 145 млн рублей, сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на судебную документацию.
Сюжет
Мусор

Перевозчику мусора «Экотранс» удалось взыскать с белгородского Центра экологической безопасности (ЦЭБ) многомиллионный долг. Речь идёт о сумме в 145 млн рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Белгородской области.

Как пишет издание, регоператор задолжал перевозчику по нескольким договорам. Однако изначально «Экотранс» требовал у ЦЭБа 225 млн рублей за вывоз мусора из Белгорода, Белгородского и Корочанского районов, Старооскольского и Яковлевского горокругов. В двух инстанциях компании удалось взыскать деньги, однако кассация направила дела на новое рассмотрение. В итоге иск компании удовлетворили частично.

В первом решении суда указано, что стороны договорились учитывать количество мусора, «исходя из количества и объёма контейнеров для накопления». Однако затем региональный оператор начал считать по-другому: учитывалась масса отходов, принятая на объектах захоронения, и плотность ТКО.

Причём спорил ЦЭБ не только с «Экотрансом», но и другими участниками рынка. Взаимные претензии уже превысили 1 млрд рублей.

Ранее регоператор не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства и отказал ЦЭБу признании решения антимонопольщиков недействительным.

Белгородский ЦЭБ не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции
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#Белгородская область#Мусор#Долги#Экотранс#Белгород#Наталья Корявых#ТКО#Спор#Претензии#Белгородский ЦЭБ
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