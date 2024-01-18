ЦЭБ не смог оспорить в суде решение УФАС по делу о проведении аукционов

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Согласно судебным материалам, ЦЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением к ФАС России об оспаривании ранее принятого ведомством решения. Из дела следует, что в антимонопольный орган поступили жалобы фирм «ТК „Экотранс“», «Флагман» и «Бел-Вэйст» на действия регоператора при проведении аукционов на право заключения договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Белгородской области.
ФАС признал, что ЦЭБ нарушил антимонопольное законодательство — регоператор создал препятствия к доступу на товарный рынок другим хозсубъектам. Не согласившись с данными решением, ЦЭБ обратился в арбитражный суд с заявлением.
В документах суда говорится, что электронный аукцион, участником которого была компания «Еврологистик», признали несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок была подана одна. ЦЭБ заключил договор с единственным его участником — «Еврологистиком». При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства региональный оператор указал, что оснований для повторного проведения торгов не было.
По мнению ЦЭБа, признание электронного аукциона несостоявшимся не является основанием для организации вывоза ТКО собственными силами либо проведении торгов повторно.
Как указала организация «Бел-Вэйст», ЦЭБ направил в фирму письмо с предложением расторгнуть действующий договор и заключить допсоглашение. Также регоператор предложил заключить соглашение, мотивируя это проведением открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию ТКО в регионе на 2023–2028 годы, в связи с тем, что на закупки по извещениям распространены требования федерального закона для обеспечения возможности участия в указанных закупках.
Реализация данного положения закона направлена на исключение возможности недобросовестных участников обжаловать закупки, в которых такие участники участвовать не имеют права. Действующее законодательство о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает необходимость представления документов, подтверждающих опыт выполнения соответствующих работ исключительно по транспортированию ТКО.
При этом у компании «Бел-Вэйст» есть лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. То есть, предоставление контракта на оказание услуг по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности в полной мере подтверждает квалификацию участников торгов.
В соглашении также было сказано, что договор прекращает своё действие после подписания сторонами последнего акта оказанных услуг на сумму принятых отходов, а в части исполнения обязательств по взаиморасчётам — до полного их выполнения.
При этом в соглашении предусмотрена ретроактивная оговорка — последним месяцем оказания услуг является сентябрь 2022 года на сумму оказанных услуг 461 млн рублей. То есть ЦЭБ, направив предложение о расторжении договора с датой окончания договора сентябрь 2022 года, фактически отказал «Бел-Вэйст» в оплате оказанных им услуг за октябрь.
Аналогичные по содержанию соглашения ЦЭБ направил «Еврологистику» и «Экотрансу». Учитывая, что дополнительные соглашения к заключённым с «Экотрансом» договорам были направлены в ноябре 2022 года, ЦЭБ фактически отказался оплачивать услуги за октябрь и больше половины ноября.
Суд установил, что между «Еврологистиком» и ЦЭБом было заключено дополнительное соглашение к договору. Соответственно, «Еврологистик» согласился с условием о том, что последним месяцем оказания услуг является сентябрь 2022 года и сумма оказанных услуг по договору — 522 млн рублей.
Также в судебных материалах сказано, что в 2022 году задолженность регионального оператора перед «Экотрансом» составляла 542 млн рублей, перед «Экотрансом С» — 41 млн рублей, перед «Бел-Вэйст» — 50 млн рублей, а перед «Еврологистик» задолженность отсутствовала. Договор между «Еврологистиком» и ЦЭБом по вывозу ТКО был прекращён фактическим исполнением. Следовательно, «Еврологистик» намеренно соглашался на невыгодные условия, чтобы сохранить возможность участия в экономически привлекательных аукционах, а региональный оператор, в свою очередь, уклонился от проведения повторных торгов.
Учитывая все обстоятельства, принять участие в аукционах по извещениям среди действующих операторов по обращению с ТКО на территории Белгородской области мог только тот оператор, который подписал бы соглашение о расторжении договора на заведомо невыгодных для себя условиях, соответственно, им был ограничен доступ на данный товарный рынок.
В поданном в суд заявлении ЦЭБ указал, что данный вывод противоречит закону, а ограничения для допуска потенциальных участников к торгам регоператор не допускал. Вместе с тем данное положение закона устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки в течение трёх лет до даты подачи заявки на участие в закупке, следовательно, принять участие в закупках могли лица, соответствующие таким требованиям.
В судебных документах также указано, что действующие операторы по обращению с ТКО на территории Белгородской области от регионального оператора получали различные по содержанию сопроводительные письма к дополнительным соглашениям по досрочному расторжению действующего договоров по оказанию услуг по транспортированию ТКО.
При этом, исходя из материалов дела, ЦЭБ не информировал «Экотранс» о предстоящих аукционах и навязывал заведомо невыгодные условия, а «БелВэйст» и «Еврологистик» информировал о предстоящих аукционах, но с навязыванием невыгодных условий, что подтверждается материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства.
В проекте договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Западного и Восточного округов Белгорода определено место размещения отходов — полигон на окраине города в Юго-Западном районе.
Как указал «Экотранс», согласно конкурсной документации к закупкам по извещениям, а также территориальной схемой ТКО, отходы поступают на мусоросортировочный комплекс вблизи с. Стрелецкое Белгородского района с последующим размещением на полигоне в Белгороде в районе старой городской свалки.
При этом предусмотрен вывод из эксплуатации указанного объекта при его полном заполнении в 2023–2025 году, а отходы, принятые на территории Белгорода, направляются вместо указанного полигона на расположенный вблизи него мусоросортировочный комплекс для предварительной сортировки ТКО.
А в конкурсной документации размещение отходов запланировано до 31 мая 2028 года, то есть после полного заполнения полигона, а также вывода его из эксплуатации после 2025 года.
УФАС установило, что в документации о проведении торгов намеренно определили недостоверные сведения о прогнозном расстоянии транспортирования ТКО от мест накопления до объектов обработки, обезвреживания и (или) захоронения ТКО. Полигон, на котором должны размещать ТКО до 2028 года, планируется к выводу из эксплуатации, о чём ЦЭБу как региональному оператору по обращению с ТКО не могло быть не известно. При этом конкурсная документация по торгам не содержит информацию о периоде транспортирования ТКО на полигон в Белгороде, а также о периоде транспортирования ТКО на другой полигон, после вывода из эксплуатации полигона в областном центре.
При этом в документах суда указано, что изменение расстояния от мест приёма ТКО до мест их передачи не происходит. В рамках реализации положений территориальной схемы в период 2023–2025 годов происходит лишь замена объекта размещения отходов (полигон Белгорода) на объект обработки отходов (мусоросортировочный комплекс). Кроме того, перспективный объект на момент подготовки аукционной документации не имел тарифа на обработку ТКО, в связи с чем не осуществляет хоздеятельность, организатор торгов не имел возможности включить в аукционную документацию сведения о данном мусоросортировочном комплексе.
В итоге суд пришёл к тому, что вывод комиссии ФАС России об экономической и технологической необоснованности лотов не соответствует обстоятельствам дела и противоречит действующему законодательству.
В свою очередь антимонопольный орган пришёл к выводу, что фиксированный размер штрафа для регионального оператора и процентный для оператора никак не сопоставимы и ставит последнего в заведомо невыгодное положение при исполнении договора. Вместе с тем, в данном вопросе суд не согласился с антимонопольщиками. В материалах сказано, что штрафные санкции по договору установлены в соответствии с законом о контрактной системе и определены в строгом соответствии с нормативно-правовым актом в сфере закупок.
Суд установил, что между региональным оператором и «Флагманом» был заключён договор на оказание услуг по обезвреживанию и захоронению ТКО, по которому ЦЭБ имеет задолженность в размере 24 млн рублей.
Как указал «Флагман», договор заключён на основании результатов размещения заказа путём проведения закупки у единственного поставщика. Как в извещении, так и в первоначальной и последующей информации о договоре отражено, что единицей измерения количества (объёма) услуг являются кубические метры. Именно на таких условиях договор заключался и исполнялся сторонами.
Кроме того, расчёт по аналогичным договорам на оказание услуг по захоронению с операторами по обращению с ТКО («СпецЭкоТранс», «ТК „Экотранс“, МУП БОЖФ „Волоконовское“, „Регион Цемент“, „Водсервис“, МУП „Благоустройство и озеленение“) ЦЭБ также осуществлял исходя из тарифа, установленного за кубический метр.
В документах также указано, что неисполнение регоператором обязательств по оплате оказанных услуг ставит под угрозу нормальное функционирование «Флагмана», входящего в перечень системообразующих организаций экономики Белгородской области.
Вопреки доводам ЦЭБа об обратном, установив факт наличия у него задолженности, антимонопольный орган не разрешал гражданский спор между указанными сторонами.
В решении ФАС России содержится констатация факта наличия задолженности регионального оператора перед «Флагманом», который приводит к определённым последствиям для последнего.
Принимая во внимания все обстоятельства, ФАС России пришла к выводу, что последовательная совокупность действий регионального оператора (несвоевременная оплата услуг по транспортированию ТКО, навязывание невыгодных условий операторам, несоблюдение требований правил) привела к исключению с рынка по транспортированию ТКО всех участников, за исключением «Еврологистик», перед которым у ЦЭБа на момент рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства не было задолженности.
С учётом изложенного, суд пришёл к выводу, что оспариваемое решение вынесено с соблюдением норм материального и процессуального права. В итоге требования ЦЭБа об оспаривании решения суд оставил без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.