ЦЭБ не смог оспорить в суде решение УФАС по делу о проведении аукционов

УФАС установило, что в документации о проведении торгов намеренно определили недостоверные сведения о прогнозном расстоянии транспортирования ТКО от мест накопления до объектов обработки, обезвреживания и (или) захоронения ТКО. Полигон, на котором должны размещать ТКО до 2028 года, планируется к выводу из эксплуатации, о чём ЦЭБу как региональному оператору по обращению с ТКО не могло быть не известно. При этом конкурсная документация по торгам не содержит информацию о периоде транспортирования ТКО на полигон в Белгороде, а также о периоде транспортирования ТКО на другой полигон, после вывода из эксплуатации полигона в областном центре.