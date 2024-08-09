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ФАС России

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На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
9 августа, 13:17
Участник планируемого деления «Агро-Белогорья» изменил доли владения в своей компании
6 июля, 13:46
«У нас самые вкусные бургеры»: может ли реклама сыграть злую шутку с общепитом?
23 апреля, 06:57
ЦЭБ не смог оспорить в суде решение УФАС по делу о проведении аукционов
18 января, 07:46
2023
В одновременном повышении цен на яйца заподозрили компании от соседей белгородцев
26 декабря 2023, 07:42
«Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке
Анализ рынка провела Федеральная антимонопольная служба. Подробности рассказала пресс-служба ФАС «Известиям».
27 ноября 2023, 15:42
Итоги дня. Белгородцы ожидают тепла в квартирах и снижения цен на курицу
16 октября 2023, 15:30
Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицу
16 октября 2023, 10:15
Рыжков больше не сенатор, а ФАС проверяет цены на курицу белгородского «Приосколья»
2 октября 2023, 15:30
2022
ФАС назвала необоснованной жалобу «Экотранса» к ЦЭБу по торгам на транспортировку ТКО
30 декабря 2022, 11:50
Белгородцы недовольны ценниками на гречку
На слишком дорогую крупу жители областного центра пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на прямой линии 11 мая. Обеспокоены горожане и качеством мониторинга цен.
12 мая 2022, 09:22
2020
Стала известна новая цена на газ для населения Белгородской области
22 июля 2020, 15:45

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