ЦЭБ требовал с «Флагмана» 301 млн рублей, но проиграл и теперь сам должен 64 млн

Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении первоначального иска и удовлетворил встречный. В итоге с ЦЭБа взыскали в пользу «Флагмана» задолженность по оплате услуг по договору об оказании услуг по обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов за июнь–ноябрь 2022 года в размере 64 млн рублей, пени за просрочку в размере 2 млн рублей и судебные расходы по госпошлине в размере 200 тысяч рублей.