ЦЭБ требовал с «Флагмана» 301 млн рублей, но проиграл и теперь сам должен 64 млн

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Согласно картотеке дел, Центр экологической безопасности обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Флагман» и потребовал взыскать 301 млн рублей. В свою очередь «Флагман» подал встречный иск о взыскании 67 млн рублей.
Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении первоначального иска и удовлетворил встречный. В итоге с ЦЭБа взыскали в пользу «Флагмана» задолженность по оплате услуг по договору об оказании услуг по обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов за июнь–ноябрь 2022 года в размере 64 млн рублей, пени за просрочку в размере 2 млн рублей и судебные расходы по госпошлине в размере 200 тысяч рублей.
Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Белгородской области.
Напомним, год назад Центр экологической безопасности заключил контракт с компанией «Флагман» для оказания услуг по захоронению, обработке и обезвреживанию ТКО на полигоне в Губкинском горокруге. Цена договора составила 364 млн рублей. Контракт должен был действовать с 1 января 2023 года по 28 апреля 2024 года.
Бел.Ру обратится за комментариями к участникам судебного разбирательства.