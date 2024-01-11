«Экотранс» выиграл ещё один суд у белгородского ЦЭБа

«Мусорные войны» идут в Белгороде уже долгое время. Кроме судов, регоператор не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства и отказал ЦЭБу в поддержке. Также ЦЭБ требовал с мусороперерабатывающего завода «Флагман» неосновательное обогащение на 301 млн рублей, но получил встречный иск на 67 миллионов и арбитраж в итоге проиграл. Решения судов ещё можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.