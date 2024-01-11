«Экотранс» выиграл ещё один суд у белгородского ЦЭБа

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Дело рассматривалось в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг». По нему подготовили два документа. На данный момент они ещё не опубликованы на сайте суда.
Первый документ — решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска. Второй — определение об отказе в удовлетворении ходатайства ЦЭБа о выделении требований в отдельное производство.
Ранее «Экотрансу» в судебном порядке удалось взыскать с белгородского ЦЭБа 145 млн рублей. Иск также удовлетворили частично.
«Мусорные войны» идут в Белгороде уже долгое время. Кроме судов, регоператор не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства и отказал ЦЭБу в поддержке. Также ЦЭБ требовал с мусороперерабатывающего завода «Флагман» неосновательное обогащение на 301 млн рублей, но получил встречный иск на 67 миллионов и арбитраж в итоге проиграл. Решения судов ещё можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.