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«Экотранс» выиграл ещё один суд у белгородского ЦЭБа

«Экотранс» выиграл ещё один суд у белгородского ЦЭБа

11 января 2024, 11:46
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области частично удовлетворил иск ТК «Экотранс» к Центру экологической безопасности (ЦЭБ). Подробностей дела нет: известно, что сумма требований составила 20,3 млн рублей.

Дело рассматривалось в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг». По нему подготовили два документа. На данный момент они ещё не опубликованы на сайте суда.

Первый документ — решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска. Второй — определение об отказе в удовлетворении ходатайства ЦЭБа о выделении требований в отдельное производство.

Ранее «Экотрансу» в судебном порядке удалось взыскать с белгородского ЦЭБа 145 млн рублей. Иск также удовлетворили частично.

«Мусорные войны» идут в Белгороде уже долгое время. Кроме судов, регоператор не смог оспорить решение ФАС о признании нарушителем конкуренции. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства и отказал ЦЭБу в поддержке. Также ЦЭБ требовал с мусороперерабатывающего завода «Флагман» неосновательное обогащение на 301 млн рублей, но получил встречный иск на 67 миллионов и арбитраж в итоге проиграл. Решения судов ещё можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Иск удовлетворили частично: «Экотранс» взыскал с ЦЭБа многомиллионный долг
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