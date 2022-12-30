ФАС назвала необоснованной жалобу «Экотранса» к ЦЭБу по торгам на транспортировку ТКО

В «Экотрансе» среди прочего посчитали, что ЦЭБ неправомерно разделил территорию города Белгорода на две территории, выделив в отдельные закупки. Также в компании были уверены, что регоператор при формировании лотов торгов создал преимущественные условия для субъектов МСП, чем создал препятствия для заявителя.