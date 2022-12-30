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ФАС назвала необоснованной жалобу «Экотранса» к ЦЭБу по торгам на транспортировку ТКО

Сегодня, 11:50
Фото: 1MI

Стало известно, кто займётся транспортировкой ТКО в Белгородской области

У ООО «ТК Экотранс» были претензии к проводимым регоператором торгам, однако антимонопольщики признали их необоснованными. В чём заключались жалобы и почему ФАС отказала, журналисты «Бел.Ру» узнали из решения ведомства.
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Мусор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала жалобы «Экотранса» к Центру экологической безопасности (ЦЭБ) необоснованными. Журналисты «Бел.Ру» ознакомились с решением ведомства по этому вопросу и узнали, в чём была суть претензий.

В «Экотрансе» среди прочего посчитали, что ЦЭБ неправомерно разделил территорию города Белгорода на две территории, выделив в отдельные закупки. Также в компании были уверены, что регоператор при формировании лотов торгов создал преимущественные условия для субъектов МСП, чем создал препятствия для заявителя.

В базе решений антимонопольной службы сказано, что заявитель не смог доказать факт создания организатором торгов (ЦЭБ) дискриминационных условий. Антимонопольщики признали жалобу организации необоснованной.

Добавим, что недавно завершились торги на оказание услуг по транспортировке ТКО с 1 января 2023 по 31 мая 2028 года. В указанный период региональный оператор будет работать с ООО «Еврологистик».

Примечательно, что ранее ФАС торги всё-таки отменяла. В октябре ЦЭБ провёл аукцион на транспортировку мусора по всей Белгородской области. Единственным участником торгов стало вышеупомянутое ООО «Еврологистик».

Тогда в ФАС пришли жалобы от «Экотранса», белгородского ООО «Бел-Вэйст» и липецкого ООО «СР-Дортех». Антимонопольщики признали некоторые доводы компаний необоснованными, но решили отменить результаты торгов и назначить новый аукцион.

ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей
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#Наталья Корявых#Мусор#ФАС России#Белгородская область#ООО «ЦЭБ»#Экотранс#ТКО#ООО «Еврологистик»#Жалоба
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