«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В ООО «Еврологистик» прокомментировали ситуацию с претензиями налоговой службы. Соответствующее заявление в арбитражный суд направило областное УФНС. В компании заявили, что судебный процесс никак не повлияет на вывоз ТКО.
Организация продолжает выполнять обязательства по вывозу мусора в соответствии с согласованными с Центром экологической безопасности (ЦЭБ) графиками. Судебный процесс, инициированный налоговой службой, на это не повлияет.
В компании объяснили также причину возникновения налоговой задолженности. В начале года предприятие потратило внушительную сумму на покупку мусорных контейнеров, несмотря на то, что в обязанности перевозчика это не входит.
Мы пошли на это, чтобы наши водители могли выполнять свою работу, а у людей была возможность оставлять ТКО в контейнерах, а не складировать их в пакетах.
пресс-служба ООО «Еврологистик»
Также в компании уверены, что ситуация точно не скажется на вывозе ТКО. Тем не менее в обществе белгородцев просят не накапливать долги за услуги по вывозу мусора.
Но просьба к белгородцам тоже есть: оплачивайте услугу по вывозу ТКО вовремя и не накапливайте долги. Это касается как физических, так и юридических лиц. Потому что от этого в том числе зависит наша работа по перевозке ТКО для утилизации.
пресс-служба ООО «Еврологистик»
Накануне стало известно, что УФНС по Белгородской области направило заявление в суд о признании банкротом ООО «Еврологистик». Заявление подали 16 октября.