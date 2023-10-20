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«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом

«Еврологистик» прокомментировал требование УФНС признать компанию банкротом

20 октября 2023, 09:09
Фото: 1MI
В «Еврологистике» прокомментировали заявление о признании организации банкротом, которое в суд направило УФНС. Судебный процесс на вывоз ТКО никак не повлияет, утверждают в компании.

В ООО «Еврологистик» прокомментировали ситуацию с претензиями налоговой службы. Соответствующее заявление в арбитражный суд направило областное УФНС. В компании заявили, что судебный процесс никак не повлияет на вывоз ТКО.

Организация продолжает выполнять обязательства по вывозу мусора в соответствии с согласованными с Центром экологической безопасности (ЦЭБ) графиками. Судебный процесс, инициированный налоговой службой, на это не повлияет.

В компании объяснили также причину возникновения налоговой задолженности. В начале года предприятие потратило внушительную сумму на покупку мусорных контейнеров, несмотря на то, что в обязанности перевозчика это не входит.

Мы пошли на это, чтобы наши водители могли выполнять свою работу, а у людей была возможность оставлять ТКО в контейнерах, а не складировать их в пакетах.
пресс-служба ООО «Еврологистик»

Также в компании уверены, что ситуация точно не скажется на вывозе ТКО. Тем не менее в обществе белгородцев просят не накапливать долги за услуги по вывозу мусора.

Но просьба к белгородцам тоже есть: оплачивайте услугу по вывозу ТКО вовремя и не накапливайте долги. Это касается как физических, так и юридических лиц. Потому что от этого в том числе зависит наша работа по перевозке ТКО для утилизации.
пресс-служба ООО «Еврологистик»

Накануне стало известно, что УФНС по Белгородской области направило заявление в суд о признании банкротом ООО «Еврологистик». Заявление подали 16 октября.

Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом
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