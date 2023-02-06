Сергей Дуюн: Первым делом решил проверить работу ЦЭБ

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
— Вы возглавили ЦЭБ летом 2022 года. В каком состоянии вы застали отрасль в Белгородской области на тот момент?
Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе началась в 2019 году. Конечно, есть существенные изменения в инфраструктуре отрасли: ежегодно обновляется контейнерный парк и парк спецтехники, продолжается цифровизация отрасли, органы местного самоуправления создают современные контейнерные площадки, появилось много наработок по развитию экологической культуры.
Но есть целый ряд проблем, с которыми я столкнулся с приходом в ЦЭБ. Всё начинается с финансов. С новой командой мы провели аудит и выяснили, что основная часть долгов возникла из-за некорректных расчётов за услугу по захоронению и транспортированию ТКО. Если точнее — для расчёта неправильно принимались единицы измерения ТКО (было в кубометрах, а надо было — в тоннах).
Кроме того, компании — перевозчики зачастую завышали объем доставленных ТКО на полигоны. Мы провели перерасчёт и к оплате предъявили фактические объемы ТКО, которые устроили не всех транспортировщиков. Часть компаний не согласились с фактическими объемами и неправильное ведение своей финансово-хозяйственной деятельности перекладывают на ЦЭБ, манипулируя зарплатой своих сотрудников и своими субподрядчиками.
Моя первостепенная задача — проверить финансово-хозяйственную деятельность регионального оператора. Далее — повысить качество оказания услуги «обращение с ТКО» на всех уровнях и цифровизация отрасли.
— Деятельность ЦЭБ проверяет контрольно-счётная палата?
Да, мы сами попросили, чтобы они помогли разобраться, чтобы это было объективно. Проверяют всю хозяйственную деятельность предприятия: все договоры, всю организацию полностью — от и до. Сроки нам не объявляют. Заходили на два месяца, но увидели огромный объём работы. Предварительно работа продлится три месяца, потом нужно будет всё проанализировать, они подготовят соответствующий акт. Мы со своей стороны оказываем полное содействие, показываем, рассказываем, всё проходит в рабочем порядке.
— С какими проблемами столкнулась новая команда в руководстве? Много говорилось о кредиторской задолженности. Сколько она составляла и насколько соответствует действительности информация, что ЦЭБ может потерять статус регоператора из-за большой суммы долга?
Как уже отмечал выше, по результатам проведенного аудита выявлены проблемы в организации расчетов и завышаемых операторами ТКО объемах.
Подчеркну, что большая часть кредиторской задолженности погашена, есть четкий контроль финансовой деятельности регоператора. В прошлом году мы утвердили дорожную карту по снижению финансовой нагрузки предприятия и строго следуем ей.
По состоянию на 1 февраля 2023 года сумма задолженности ООО «ЦЭБ» перед каждым оператором ТКО не превышает 1/12 необходимой валовой выручки ЦЭБ, поэтому оснований для лишения нас статуса регионального оператора нет.
— Объясните, что даёт разница в учёте объёма вывезенного мусора в кубометрах и в тоннах? Возможны ли из-за разницы в подсчётах какие-то махинации?
Речь о махинациях здесь вряд ли стоит вести. Отрасль молодая, договоры были заключены на кубометры, применяли коэффициент для пересчёта, утверждённый правительством области. Я оценку давать не могу. Этим занимаются уже правоохранительные и контрольно-надзорные органы, они и дадут оценку.
— 2022 год был непростым в сфере оборота ТКО в регионе: новые торги на определение перевозчика, претензии УФАС, конфликт с «Флагманом»… По каким причинам не удалось избежать этих громких историй? Как ЦЭБ выходил из трудных ситуаций и какие из них на сегодня удалось закрыть?
Громкими я бы эти истории не назвал. Всё в рамках хозяйственной деятельности предприятий, договорных отношений. Плохо, что иногда обычные судебные споры раздуваются в прессе…
Сегодня мы смогли достичь договоренности со многими нашими контрагентами и решить вопрос в досудебном порядке. Уже выстроена новая система учёта и контроля отношений.
— Спор с «Флагманом» на какой стадии сейчас находится?
Мы провели аудит и выявили определенные нарушения при расчётах с «Флагманом». Возник спор, который решается в суде. Временная остановка работы «Флагмана» была не совсем законной. Об этом мы проинформировали контрольно-надзорные органы и прокуратуру.
— Новые торги по вывозу ТКО до 2028 года тоже не прошли гладко.
Во избежание искажения информации по торгам хотелось бы сказать о следующем.
В конце 2022 года закончились сроки действия заключенных договоров ООО «ЦЭБ» с компаниями, осуществляющими транспортирование ТКО на территории Белгородской области. В октябре — декабре 2022 года ЦЭБ провёл торги на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории региона на период с 1 января 2023 года по 31 мая 2028 года.
До 01 января 2023 года у регоператора были заключены договоры на услуги транспортирования ТКО с семью подрядными организациями. Самые крупные муниципалитеты — Старооскольский городской округ и Белгород обслуживал ООО ТК «Экотранс», который до 2019 года занимал монопольное положение в регионе по вывозу отходов.
По проведённым торгам много публикаций в СМИ. Рассказываю, как было на самом деле.
Торги организованы и состоялись в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Участники рынка «ТК Экотранс» и «Бел-Вэйст» не подавали заявки на участие в торгах, однако, неоднократно подавали жалобы в Федеральную антимонопольную службу.
Безусловно, «ТК Экотранс» и «Бел-Вэйст» отмечали невыгодность работы из-за жестких условий договора регоператора и высокий уровень ответственности транспортировщиков, но ФАС признала эти доводы необоснованными.
В итоге — торги состоялись. С 1 января 2023 года региональный оператор ЦЭБ в рамках договорных отношений работает с ООО «Еврологистик». «Еврологистик» стал единственным участником торгов, цена контракта на весь период — 5,5 лет составляет 12,2 млрд руб.
По итогам этих торгов в конце декабря 2022 года регоператор подписал с «Еврологистиком» шесть контрактов на транспортировку ТКО в Белгородской области с 1 января 2023 по 31 мая 2028 года.
— Переходный период пришёлся на новогодние выходные, когда мусора скапливается обычно больше. Были жалобы на график вывоза, особенно в Старом Осколе. Как справлялись с ситуаций, удалось ли в итоге войти в график?
Безусловно, в начале года был ряд проблем, с которыми столкнулся перевозчик, но они все решены, и мы видим сокращение к концу месяца числа жалоб от населения в восемь раз.
В частности, проблемы связаны с сезонным увеличением отходов, невозможностью подъезда к организованным местам накопления отходов из-за припаркованных машин, плохим дорожным покрытием для проезда спецтехники. Однако все главные проблемы мы смогли решить в короткий срок.
Услуга «обращение с ТКО» оказывается в строгом соответствии с графиком. Вчера вот наградили благодарственными письмами лучших сотрудников ЦЭБ и «Еврологистик» за работу в режиме повышенной нагрузки в январе 2023 года.
— Сообщалось, что «Экотранс» уходил вместе со своими контейнерами. Обеспечен ли сейчас регион ёмкостями для сбора мусора в достаточной мере? Хватает ли «Еврологистику» техники и сотрудников для своевременного покрытия всех территорий?
На сегодня инфраструктура отрасли обеспечена всем необходимым. Мы делаем со своей стороны всё для этого возможное. Но по закону региональный оператор может закупить контейнеры на сумму не более 1% от внутренней валовой выручки (НВВ) компании. ЦЭБ обновляет региональный контейнерный парк в рамках этой нормы.
В 2022 году и в начале января 2023 года мы закупили 2 657 новых контейнеров для ТКО: 1850 пластиковых объёмом 1,1 куб. м., 240 — металлических такого же объёма и 567 — металлических объемом 0,75 куб. м.
В декабре — январе «Еврологистик» закупил 2 094 ед. контейнеров, 120 восьмикубовых бункеров. Ежедневно твёрдые коммунальные отходы в регионе перевозят в среднем 235 единиц техники. 118 из них «Еврологистик» купил в декабре прошлого года. Это мусоровозы Камаз, МАЗ, ХИНО, JAC, Ивеко, самосвалы на шасси FAW, грейферы и другая техника. Водители отзываются о новой технике хорошо.
— Как ЦЭБ на сегодня контролирует график вывоза ТКО? Возможно ли что-то улучшить в этом направлении?
Безусловно, сегодня сотрудники регоператора осуществляют мониторинг соблюдения графиков компанией — транспортировщиком, здесь есть инструменты и контроля системы ГЛОНАСС, видеорегистраторов и пр. Однако, для совершенной прозрачности и более чёткой логистики, сокращения издержек к концу первого квартала 2023 года ЦЭБ планирует закончить модернизацию программного продукта АСУ «Управление отходами» крупнейшей российской IT-компании «Большая тройка».
Чем это поможет? Автоматизация в итоге положительно скажется на повышении качества оказания услуги «обращение с ТКО» и уровне экологического благополучия в регионе.
Первый этап внедрения «умных» технологий — оцифровка сведений о контейнерах и площадках накопления ТКО — уже завершён.
Внедрение данной системы позволит нам:
Для каждого водителя транспортировщик приобрёл мобильные телефоны, на которых мы установили специальное приложение «Вывоз отходов». Это поможет водителю выстраивать движение по маршруту, а на месте он будет делать фото контейнеров до очистки и после. Это позволит в ежедневном режиме контролировать качество оказания услуги для людей. Информация отражается в ежедневных отчётах в АСУ «Управление отходами», которую ЦЭБ мониторит и анализирует.
— Вывоз мусора — это не только взаимодействие с транспортировщиком, но и каждодневная работа с управляющими МКД компаниями. Здесь наверняка немало сложностей?
Работаем, встречаемся совместно с администрациями. УК рассказывают о проблемах, мы предлагаем решения. В основном это запаркованность, шлагбаумы. Людям не нравится, когда контейнер стоит у входа целый день. Мы будем сокращать время вывоза по МКД, но без помощи управляющих компаний здесь не обойтись.
За состояние контейнерного парка в многоквартирных домах отвечает УК, а не регоператор. Если у контейнера нет колёс, дворник не сможет его выкатить, а мы — подъехать и забрать.
Кроме того, есть дворы, где нельзя нормально выкатить контейнеры из-за пандусов, а в каких-то домах у разных подъездов стоят разные контейнеры, для которых нужно две разных машины — с задним и с боковым захватом.
Будем приводить это в порядок. Общаемся с администрациями, сократим для себя время выгрузки, выстроим работу, чтобы и качество повысить, и чтобы людям было удобнее.
— А как относитесь к пакетам с мусором вдоль дороги — на той же Сумской в Белгороде, например?
Мы проводим работу с администрациями, чтобы заменять мешковой сбор на контейнеры. Люди жалуются, но личные контейнеры покупать не хотят, а о месте для контейнера договориться не могут. Решаем вопрос поулично: проговариваем с администрацией, потом проводится сход граждан, где согласуются места для контейнеров. Когда едешь и видишь эти мешки, мешки, мешки — выглядит это, конечно, не очень хорошо.
— Нам рассказывали истории, когда юрлица заключали договор на вывоз одного объёма отходов, а реально выдавали в несколько раз больше, расплачиваясь с перевозчиком «мимо кассы». Как с этим бороться?
С хозяйствующими субъектами, не заключающими договоры на оказание услуги «обращение с ТКО», действительно, проблема, но мы её решаем.
Наши сотрудники обходят организации и проверяют наличие договора на обращение с ТКО. Представитель ЦЭБа запрашивает наличие договора, рассказывает владельцам бизнеса про саму услугу. Мы консультируем, даём перечень документов, которые нужно принести в ЦЭБ для заключения договора.
Часто объём мусора у предприятий оказывается в несколько раз выше, чем указано в договоре с ЦЭБ. В итоге люди вынуждены наблюдать на площадке для сбора ТКО постоянно переполненные контейнеры — им отходы просто подбрасывают недобросовестные хозяйствующие субъекты.
С 1 января 2019 года все ИП и юрлица обязаны заключить договор с регоператором. В противном случае ЦЭБ вправе обращаться в арбитражный суд и взыскивать задолженность, так как всё это время фактически компания выбрасывала мусор, а оператор его вывозил и передавал на захоронение.
В 2023 году мы ужесточили контроль за заключением договоров. Думаю, что скоро заметим разницу даже по сравнению с прошлым годом.
— Готовясь к интервью, мы узнали, что вы родились и учились в Белгороде, но потом долгое время работали в Москве?
Да, родился и вырос я в Белгороде. Закончил гимназию № 22, высшее образование получил в БГТУ им. Шухова. Потом предложили поработать в Москве. Начал трудовую деятельность в строительной компании, потом, в 2006 году, попал в сферу ЖКХ. Возглавлял отдел содержания и эксплуатации дорог Центрального округа Москвы, работал заместителем главы Мещанской управы по вопросам ЖКХ.
— Сильно Белгородская область отстаёт от столицы в сфере обращения с ТКО?
Белгородская область нисколько не отстает, регион держит марку. Ситуация по обращению с ТКО у нас лучше, чем во многих регионах России. Конечно, недостаточно объектов инфраструктуры, но вопрос в тарифе.В Москве стоят баки для раздельного сбора. Но это отдельный транспорт, своя логистика, другие затраты. Тариф в столице в 2,5-3 раза выше. Белгородская область пока не готова к раздельному сбору — у нас тариф один из самых низких в ЦФО. Мы его обосновали, за рамки повышения в 9%, что утвердили в Правительстве РФ, не вышли. Но даже при невысоком тарифе мы в рамках пилотных проектов внедряем раздельный сбор.
В регионе есть пункты приёма, есть фандоматы, в школах ставили 40 контейнеров для раздельного сбора — в этом смысле работаем на будущее.
— В последние пару лет белгородцы привыкли на всё жаловаться и писать любые обращения в комментариях к постам губернатора, в том числе и на вывоз мусора. Куда можно обратиться жителям, чтобы на их проблему отреагировали напрямую в ЦЭБ и, возможно, оперативнее помогли её решить?
Конечно, к нам напрямую будет удобнее и быстрее! Для нас главное, как я уже отмечал, качественно и бесперебойно оказывать услугу, работать по закону, быть открытыми и оперативно реагировать на обращения наших потребителей.
Мы стараемся максимально охватить все каналы для взаимодействия с людьми. На сайте ЦЭБ есть кнопка «Сообщить о проблеме», в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и мессенджерах регулярно публикуем свежие новости, связанные с обращением с ТКО, принимаем пожелания и быстро реагируем на обращения.
Чтобы «разгрузить» телефон «горячей линии» (8-800-200-75-19) мы запустили работу в мессенджерах: WhatsApp, Telegram, Viber» (+7 929-003-74-39). Сюда можно писать круглосуточно, а заявки рассматриваем в течение рабочего дня и оказываем помощь людям по вопросам, связанным с вывозом ТКО, корректировкой начислений за услугу, заключением договоров и т. д. Размещаем информацию в печатных и электронных СМИ муниципалитетов.
Мы открыты для потребителей: я и мои заместители по направлениям деятельности еженедельно проводим личные приёмы, график и телефон для записи (+7 (4722)25-70-44 доб. 334) есть на нашем сайте.
Мы всегда рады обратной связи, давайте совершенствовать непростую сферу обращения с ТКО вместе.