Сергей Дуюн: Первым делом решил проверить работу ЦЭБ

Белгородская область нисколько не отстает, регион держит марку. Ситуация по обращению с ТКО у нас лучше, чем во многих регионах России. Конечно, недостаточно объектов инфраструктуры, но вопрос в тарифе.В Москве стоят баки для раздельного сбора. Но это отдельный транспорт, своя логистика, другие затраты. Тариф в столице в 2,5-3 раза выше. Белгородская область пока не готова к раздельному сбору — у нас тариф один из самых низких в ЦФО. Мы его обосновали, за рамки повышения в 9%, что утвердили в Правительстве РФ, не вышли. Но даже при невысоком тарифе мы в рамках пилотных проектов внедряем раздельный сбор.