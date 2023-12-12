Экс-главе белгородского ЦЭБа Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста

Как сообщает издание, защита обвиняемого подала на решение о заочном заключении под стражу апелляционную жалобу. Адвокат указывал, что в деле нет доказательств вины Белоковаленко, а также того, что его вызывали для следственных действий. Отмечается, что экс-глава «ЦЭБа» уехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела, он также не судим и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Однако Московский горсуд оставил в силе решение Басманного райсуда.