Экс-главе белгородского ЦЭБа Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Бывшему директору Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и экс-главе «Центра экологической безопасности» Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста по делу о взятке.
Как сообщает издание, защита обвиняемого подала на решение о заочном заключении под стражу апелляционную жалобу. Адвокат указывал, что в деле нет доказательств вины Белоковаленко, а также того, что его вызывали для следственных действий. Отмечается, что экс-глава «ЦЭБа» уехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела, он также не судим и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Однако Московский горсуд оставил в силе решение Басманного райсуда.
Напомним, что Леонида Белоковаленко обвиняют в получении особо крупной взятки. Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России.