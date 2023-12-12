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Экс-главе белгородского ЦЭБа Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста

Экс-главе белгородского ЦЭБа Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста

12 декабря 2023, 19:37
Фото: 1MI
Московский городской суд оставил в силе решение Басманного райсуда, который в прошлом месяце заочно заключил под стражу Белоковаленко, сообщает «Коммерсант».

Бывшему директору Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и экс-главе «Центра экологической безопасности» Леониду Белоковаленко отказали в отмене заочного ареста по делу о взятке.

Как сообщает издание, защита обвиняемого подала на решение о заочном заключении под стражу апелляционную жалобу. Адвокат указывал, что в деле нет доказательств вины Белоковаленко, а также того, что его вызывали для следственных действий. Отмечается, что экс-глава «ЦЭБа» уехал за границу задолго до возбуждения уголовного дела, он также не судим и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Однако Московский горсуд оставил в силе решение Басманного райсуда.

Напомним, что Леонида Белоковаленко обвиняют в получении особо крупной взятки. Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СК России.

Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали
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#Белгородская область#Происшествия#Леонид белоковаленко#Арест#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Взятки
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