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Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева

Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева

11 августа 2023, 09:03
Фото: Bel.ru
По данным Бел.Ру, высокопоставленных чиновников в сфере ЖКХ задержали в связи с расследованием громкого уголовного дел в отношении бывшего замгубернатора Константина Полежаева.
Сюжет
ЦЭБ

По нашим данным, задержанный по подозрению в получении взятки двумя автомобилями Константин Полежаев сейчас активно сотрудничает со следствием. Вероятно, выйти на след задержанной силами УФСБ преступной группы удалось благодаря его показаниям.

Напомним, что в последнюю входили руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Белгородской области. Задержать их удалось при помощи коллег из Москвы: злоумышленники заключены под стражу, возбуждены уголовные дела.

Ранее в Белгородской области задержали экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. Он признался на суде во взяточничестве. Следствие считает, что обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.

ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области
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#Артем Черненко#Белгородская область#ЦЭБ#Фонд жкх#Константин Полежаев#Уфсб#Строительные компании#Общество#Взятка
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