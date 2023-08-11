Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По нашим данным, задержанный по подозрению в получении взятки двумя автомобилями Константин Полежаев сейчас активно сотрудничает со следствием. Вероятно, выйти на след задержанной силами УФСБ преступной группы удалось благодаря его показаниям.
Напомним, что в последнюю входили руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Белгородской области. Задержать их удалось при помощи коллег из Москвы: злоумышленники заключены под стражу, возбуждены уголовные дела.
Ранее в Белгородской области задержали экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. Он признался на суде во взяточничестве. Следствие считает, что обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.