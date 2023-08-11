Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева

Ранее в Белгородской области задержали экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. Он признался на суде во взяточничестве. Следствие считает, что обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.