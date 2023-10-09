Белгородские водители мусоровозов уходят на более высокооплачиваемую работу

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
За прошедшую неделю белгородцы вновь жаловались на вывоз мусора. Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев, всего поступило 69 обращений. Из них 30 относятся к вывозу ТКО, 39 связаны с содержанием площадок или отходами. Из 30 пять обращений касались излива фильтрата на поверхность.
При поступивших заявках регоператор отправлял перевозчика на замывку на места.
Алексей Ботвиньев
Чиновник отметил, что основной рост произошёл по Губкинскому горокругу. Из 60% обращений на Губкин пришлось 20 жалоб.
Регоператор это поясняет тем, что по Губкинскому горокругу увеличилась нехватка водителей на мусоровозах. Люди уходят на предприятия металлургии с более высоким уровнем зарплат.
Алексей Ботвиньев
Чтобы решить проблему с вывозом мусора в муниципалитете, увеличили смену по вывозу ТКО по маршрутам, а также привлекли на территорию округа дополнительно три автомобиля с других территорий.
Решение вопроса кадрового обеспечения должно носить системный характер. Конечно, не только металлургические предприятия, но и сельскохозяйственные холдинги будут формировать более высокую заработную плату. Операторы и подрядчики никогда не угонятся. Но есть другие механизмы, которые позволяют решить кадровые проблемы.
Вячеслав Гладков