Белгородские водители мусоровозов уходят на более высокооплачиваемую работу

За прошедшую неделю белгородцы вновь жаловались на вывоз мусора. Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев, всего поступило 69 обращений. Из них 30 относятся к вывозу ТКО, 39 связаны с содержанием площадок или отходами. Из 30 пять обращений касались излива фильтрата на поверхность.