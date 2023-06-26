ЦЭБ признал долг перед «Экотрансом» и пошёл на мировое соглашение с Совкомбанком

В рамках мирового соглашения ЦЭБ должен уплатить сумму основного долга и неустойку до 17 августа. В случае неисполнения соглашения в течение семи календарных и более, неустойка будет начисляться за каждый день просрочки по ставке 20% годовых на сумму основного долга.