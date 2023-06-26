ЦЭБ признал долг перед «Экотрансом» и пошёл на мировое соглашение с Совкомбанком

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Согласно картотеке судебных дел Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Совкомбанк и ЦЭБ заключили мировое соглашение. ЦЭБ признал задолженность по основному долгу в размере 23 млн рублей и пени в сумме 1,9 млн рублей. Всего — 25,8 млн рублей. Сумма накопилась на основании договора, который заключили ЦЭБ и транспортная компания «Экотранс». Изначальные требования к ЦЭБ превышали 34 млн рублей.
Выплачивать средства будут Совкомбанку, поскольку ранее компания «РТС-Капитал» (правопредшественник ПАО «Совкомбанк») и «Экотранс» заключили договор об уступке денежных требований к ЦЭБ.
В рамках мирового соглашения ЦЭБ должен уплатить сумму основного долга и неустойку до 17 августа. В случае неисполнения соглашения в течение семи календарных и более, неустойка будет начисляться за каждый день просрочки по ставке 20% годовых на сумму основного долга.
При просрочке любого из платежей, истец имеет право на досрочное получение всей непогашенной суммы задолженности.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.