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ЦЭБ признал долг перед «Экотрансом» и пошёл на мировое соглашение с Совкомбанком

26 июня 2023, 12:55
Фото: 1MI
Выплачивать сумму долга ЦЭБ будет Совкомбанку, поскольку ранее кредитная организация заключила договор факторинга с «Экотрансом» об уступке денежных требований. Стороны заключили мировое соглашение.
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ЦЭБ

Согласно картотеке судебных дел Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Совкомбанк и ЦЭБ заключили мировое соглашение. ЦЭБ признал задолженность по основному долгу в размере 23 млн рублей и пени в сумме 1,9 млн рублей. Всего — 25,8 млн рублей. Сумма накопилась на основании договора, который заключили ЦЭБ и транспортная компания «Экотранс». Изначальные требования к ЦЭБ превышали 34 млн рублей.

Выплачивать средства будут Совкомбанку, поскольку ранее компания «РТС-Капитал» (правопредшественник ПАО «Совкомбанк») и «Экотранс» заключили договор об уступке денежных требований к ЦЭБ.

В рамках мирового соглашения ЦЭБ должен уплатить сумму основного долга и неустойку до 17 августа. В случае неисполнения соглашения в течение семи календарных и более, неустойка будет начисляться за каждый день просрочки по ставке 20% годовых на сумму основного долга.

При просрочке любого из платежей, истец имеет право на досрочное получение всей непогашенной суммы задолженности.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.

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#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Экотранст#Совкомбанк#Суд#Долг#Экономика#Эксклюзив#Белгород#Белгородский бизнес
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