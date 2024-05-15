Из-за атак ВСУ раненых белгородцев становится больше, а водителей автобусов — меньше

Сегодняшний день стал неспокойным с самого начала: около четырёх часов утра на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, раздались взрывы. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом в посёлке Дубовое: пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.