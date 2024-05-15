Из-за атак ВСУ раненых белгородцев становится больше, а водителей автобусов — меньше

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодняшний день стал неспокойным с самого начала: около четырёх часов утра на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность, раздались взрывы. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании в частный дом в посёлке Дубовое: пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.
Всего в Дубовом повреждения получили семь домовладений, два автомобиля и линия электропередачи. Кровлю и потолок повредило в доме в Головино.
За ночь система ПВО сбила две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы HAMMER, два реактивных снаряда, выпущенные из РСЗО «Ольха», и девять беспилотников.
Кроме того, ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области в 12:25, в 13:02 и 16:54. Звуки взрывов белгородцы слышали только в полдень.
Украинские дроны атаковали два села Борисовского района: в Грузском повреждены легковой автомобиль и гараж частного дома. В Берёзовке задело местный магазин и стоявший рядом транспорт. При повторной атаке Берёзовки загорелся трактор. ВСУ сбросили взрывное устройство в Новой Таволжанке Шебекинского округа и обстреляли хутор Мухин. Пострадавших среди мирных жителей в перечисленных случаях нет.
В поле между Нехотеевкой и Журавлёвкой Белгородского района, где введён режим ЧС, под огонь попало легковое авто, причём въезд на территорию согласован не был. Пострадали двое пассажиров и водитель. Одного из них отправили на амбулаторное лечение, других пришлось госпитализировать.
ВСУ ударили дронами по сёлам Зозули и Грузское Борисовского района. В результате атаки первого населённого пункта женщину с баротравмой и различными ранениями пришлось госпитализировать.
За первый квартал 2024 года, когда областной центр и Белгородский район подвергались массированным обстрелам ВСУ, многие водители автобусов приняли решение уехать в безопасные регионы. По собственному желанию уволились 136 водителей.
На каких именно маршрутах в данный момент не хватает перевозчиков, неизвестно, поскольку водители часто сменяют друг друга на разных направлениях.
Также ранее многие белгородцы начали возмущаться из-за долгого ожидания отбоя ракетной опасности. По их словам, можно ориентироваться на каналы, предупреждающие об отбое раньше МЧС, но в ЕТК их предложение отклонили.
Всего в лагеря безопасных регионов из Белгородской области вывезли 13,5 тыс. детей. В настоящее время в область вернулись 3,5 тыс. юных белгородцев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что власти просили родителей оставить детей в других регионах на больший срок, но те отказались: «Сейчас я понимаю, что большая часть родителей пожалела, что не послушалась нас», — отметил чиновник.