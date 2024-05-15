В ООН намерены поднять тему обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Во время визита в Белгород посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российская делегация хочет поднять вопрос об обстрелах гражданских объектов Белгородской области. Предстоящее заседание Совета безопасности ООН состоится 20 мая. Он отметил, что при обстрелах Украина использует также западное вооружение.
«Массовая гибель гражданского населения — это вызов. Здесь явно видно, кто применял вооружение, и этим действиям должны быть даны правовые оценки. У нас есть заявленное обсуждение», — сказал Мирошник
Он также подчеркнул, что обстрелы жилых районов и зданий, возле которых отсутствуют военные или промышленные цели, с гибелью мирных граждан, расцениваются как преднамеренные удары по гражданскому населению. Это является военным преступлением по нормам международного права.