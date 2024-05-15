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Стихийный мемориал у разрушенного подъезда дома в Белгороде

В ООН намерены поднять тему обстрелов Белгорода

15 мая 2024, 11:38
Фото: Bel.ru
Стихийный мемориал у разрушенного подъезда дома в Белгороде
Россия намерена поднять вопрос об обстрелах Белгородской области на предстоящем заседании Совета безопасности ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник во время визита в Белгород, пишет ТАСС.

Во время визита в Белгород посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российская делегация хочет поднять вопрос об обстрелах гражданских объектов Белгородской области. Предстоящее заседание Совета безопасности ООН состоится 20 мая. Он отметил, что при обстрелах Украина использует также западное вооружение.

«Массовая гибель гражданского населения — это вызов. Здесь явно видно, кто применял вооружение, и этим действиям должны быть даны правовые оценки. У нас есть заявленное обсуждение», — сказал Мирошник

Он также подчеркнул, что обстрелы жилых районов и зданий, возле которых отсутствуют военные или промышленные цели, с гибелью мирных граждан, расцениваются как преднамеренные удары по гражданскому населению. Это является военным преступлением по нормам международного права.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Политика#Оон#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Родион Мирошник
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