«Родители пожалели, что не послушали нас»: Гладков — о вывозе белгородских детей

Вячеслав Гладков добавил, что эта работа будет продолжена и в летнее время — сейчас область запрашивает 20 тыс. мест в лагерях для детей. В настоящий момент известно, что детей готовы принять в Крыму, Ставропольском крае, Подмосковье, Туле, Калужской и Ярославской областях.