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Published Сегодня, 11:41

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Дети

«Родители пожалели, что не послушали нас»: Гладков — о вывозе белгородских детей

15 мая 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В 40 регионах России остаются более 10 тысяч детей из Белгородской области

Домой вернулись 3,5 тыс. детей, которых ранее вывезли в лагеря других областей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в интервью телеканалу «Россия 24», пишет «Интерфакс».
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Дети

Всего из Белгородской области было вывезено 13,5 тыс. детей. В настоящий момент домой вернулись 3,5 тыс. детей.

«Переживали, родителей уговаривали, чтобы не возвращать. Сейчас я понимаю, что большая часть родителей пожалела, что не послушалась нас», — отметил глава региона.

10,5 тыс. детей продолжают находиться в 40 других регионах России.

Вячеслав Гладков добавил, что эта работа будет продолжена и в летнее время — сейчас область запрашивает 20 тыс. мест в лагерях для детей. В настоящий момент известно, что детей готовы принять в Крыму, Ставропольском крае, Подмосковье, Туле, Калужской и Ярославской областях.

Ещё 1,5 тысячи белгородских детей могут отправить в лагеря Ставрополья
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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