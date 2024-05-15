«Родители пожалели, что не послушали нас»: Гладков — о вывозе белгородских детей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Всего из Белгородской области было вывезено 13,5 тыс. детей. В настоящий момент домой вернулись 3,5 тыс. детей.
«Переживали, родителей уговаривали, чтобы не возвращать. Сейчас я понимаю, что большая часть родителей пожалела, что не послушалась нас», — отметил глава региона.
10,5 тыс. детей продолжают находиться в 40 других регионах России.
Вячеслав Гладков добавил, что эта работа будет продолжена и в летнее время — сейчас область запрашивает 20 тыс. мест в лагерях для детей. В настоящий момент известно, что детей готовы принять в Крыму, Ставропольском крае, Подмосковье, Туле, Калужской и Ярославской областях.