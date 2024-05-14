Ещё 1,5 тысячи белгородских детей могут отправить в лагеря Ставрополья

Также Владимиров отметил, что Ставропольский край уже принял более тысячи детей из Белгорода. Там они живут, учатся, отдыхают. Владимиров дал указание министерству образования совместно с главами муниципалитетов проработать возможность принять на время ещё около 1500 детей из пострадавших районов.