Ещё 1,5 тысячи белгородских детей могут отправить в лагеря Ставрополья

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир сообщил о готовности региона оказать необходимую помощь пострадавшим белгородцам. Он поручил министру здравоохранения связаться с коллегами из Белгородской области для выяснения потребностей в медицинской и другой помощи.
Также Владимиров отметил, что Ставропольский край уже принял более тысячи детей из Белгорода. Там они живут, учатся, отдыхают. Владимиров дал указание министерству образования совместно с главами муниципалитетов проработать возможность принять на время ещё около 1500 детей из пострадавших районов.
Ранее сообщалось, что из Белгородской области в другие регионы могут вывезти 20 тысяч детей в летнее время.