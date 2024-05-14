Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Дети

Ещё 1,5 тысячи белгородских детей могут отправить в лагеря Ставрополья

14 мая 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Ставропольский край готов оказать помощь пострадавшим от теракта в Белгородской области. Власти рассматривают возможность принять ещё около 1500 детей. Об этом сообщил ставропольский губернатор Владимир Владимиров.
Сюжет
Дети

Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир сообщил о готовности региона оказать необходимую помощь пострадавшим белгородцам. Он поручил министру здравоохранения связаться с коллегами из Белгородской области для выяснения потребностей в медицинской и другой помощи.

Также Владимиров отметил, что Ставропольский край уже принял более тысячи детей из Белгорода. Там они живут, учатся, отдыхают. Владимиров дал указание министерству образования совместно с главами муниципалитетов проработать возможность принять на время ещё около 1500 детей из пострадавших районов.

Ранее сообщалось, что из Белгородской области в другие регионы могут вывезти 20 тысяч детей в летнее время.

Белгородцам рассказали, почему не все дети вернулись домой из нижегородского лагеря
Узнать подробнее
Читайте также:
Юных белгородцев, проживавших в разрушенном подъезде дома, отправят в «Артек» Белгородских детей, госпитализированных с отравлением, выписали из больницы в Питере
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Ставрополь#Владимир Владимиров
Подпишитесь
Число погибших при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17
Сегодня, 10:46
После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут четыре подъезда
Сегодня, 10:05
Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель
Сегодня, 12:52
В Белгороде увеличилось число пострадавших после утренней атаки ВСУ «вампирами»
Сегодня, 12:14
Украинский FPV-дрон атаковал Шебекино: пострадал многоквартирный дом
Сегодня, 13:14
«Какой ремонт?»: в салоне «Мир штор» прокомментировали закрытие магазина в Белгороде
Сегодня, 09:47
"