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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

Ребёнок

Белгородцам рассказали, почему не все дети вернулись домой из нижегородского лагеря

2 мая 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Домой из детского лагеря Нижегородской области вернулись 26 белгородцев

Ранее белгородцы жаловались на затянувшееся нахождение детей в Нижнем Новгороде. Родители также утверждали, что с детьми невозможно связаться. В минобре Нижегородской области журналистам NewsNN прокомментировали случившееся и рассказали о причинах задержки.
Сюжет
Дети

В начале мая юные белгородцы не вернулись домой из детских лагерей Нижегородской области, после чего их родители начали массово жаловаться на задержку отправления. В то же время белгородцы не могли связаться со своими детьми, а уроков, по их словам, и вовсе не было.

В министерстве образования Нижегородской области ответили, что дети обеспечены всем необходимым, включая организацию очных и дистанционных уроков. Также чиновники отметили, что те дети, которых родители хотели забрать домой раньше срока, уже уехали — количество составило 26 ребят.

Пребывание детей в лагере осуществляется исключительно с согласия их родителей. Родители, которые приняли решение забрать детей из лагеря заранее, сделали это.
нижегородский минобр

Напомним, что в начале апреля стало известно о белгородских детях, которые вместо детских лагерей Нижнего Новгорода попали в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ. Всего в регион приехал 181 юный белгородец.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Нижегородская область#Детские лагеря
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