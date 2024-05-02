Белгородцам рассказали, почему не все дети вернулись домой из нижегородского лагеря

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В начале мая юные белгородцы не вернулись домой из детских лагерей Нижегородской области, после чего их родители начали массово жаловаться на задержку отправления. В то же время белгородцы не могли связаться со своими детьми, а уроков, по их словам, и вовсе не было.
В министерстве образования Нижегородской области ответили, что дети обеспечены всем необходимым, включая организацию очных и дистанционных уроков. Также чиновники отметили, что те дети, которых родители хотели забрать домой раньше срока, уже уехали — количество составило 26 ребят.
Пребывание детей в лагере осуществляется исключительно с согласия их родителей. Родители, которые приняли решение забрать детей из лагеря заранее, сделали это.
нижегородский минобр
Напомним, что в начале апреля стало известно о белгородских детях, которые вместо детских лагерей Нижнего Новгорода попали в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ. Всего в регион приехал 181 юный белгородец.