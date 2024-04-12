Эвакуированные в Нижний Новгород белгородские дети попали в больницу

11 апреля стало известно, что несколько белгородских детей попали в больницу с симптомами ОРВИ, пишет издание. Сегодня, 12 апреля, выяснилось, что заболевание обнаружили у 10 ребят в разное время, поэтому о вспышке вируса речи не идёт. Заболеваемость не была массовой.