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Ребёнок

Эвакуированные в Нижний Новгород белгородские дети попали в больницу

12 апреля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок
Ребята госпитализированы с симптомами ОРВИ. Сейчас в Нижнем Новгороде находится 181 ребёнок. Подробности рассказывает NewsNN.
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Дети

11 апреля стало известно, что несколько белгородских детей попали в больницу с симптомами ОРВИ, пишет издание. Сегодня, 12 апреля, выяснилось, что заболевание обнаружили у 10 ребят в разное время, поэтому о вспышке вируса речи не идёт. Заболеваемость не была массовой.

Известно, что восьмерых юных белгородцев уже выписали из больницы. В стационаре продолжают лечение двое детей. Решение о госпитализации приняли из-за эпидемиологических требований. Опасений из-за состояния детей у медиков нет.

В лагерь в Выксе прибыл 181 ребёнок из Белгородской области. Детей сопровождают четверо взрослых. 18 сопровождающих вернулись обратно в регион, ещё четверых детей по семейным обстоятельствам забрали родители.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Больница#Дети#Орви#Новости Белгорода#Нижний новгород#Белгород
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