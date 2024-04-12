Эвакуированные в Нижний Новгород белгородские дети попали в больницу

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
11 апреля стало известно, что несколько белгородских детей попали в больницу с симптомами ОРВИ, пишет издание. Сегодня, 12 апреля, выяснилось, что заболевание обнаружили у 10 ребят в разное время, поэтому о вспышке вируса речи не идёт. Заболеваемость не была массовой.
Известно, что восьмерых юных белгородцев уже выписали из больницы. В стационаре продолжают лечение двое детей. Решение о госпитализации приняли из-за эпидемиологических требований. Опасений из-за состояния детей у медиков нет.
В лагерь в Выксе прибыл 181 ребёнок из Белгородской области. Детей сопровождают четверо взрослых. 18 сопровождающих вернулись обратно в регион, ещё четверых детей по семейным обстоятельствам забрали родители.