На экскурсии и питание для белгородских детей в Псковской области уйдёт больше 2 млн

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Образовательное учреждение «Лидер» разместило лот на оказание услуг по экскурсионному обслуживанию для белгородских детей в Псковской области. Начальная цена контракта составляет 1 млн 477 тыс. 900 рублей. С кем был заключён договор, неизвестно.
Ещё один лот касался услуг по организации питания для белгородских детей. Цена договора составляет 1 млн 215 тыс. 200 рублей.
Напомним, что юные белгородцы прибыли в Псковскую область 13 апреля. Сообщалось, что в этот регион, а также Кировскую и Костромскую области уехали 700 детей.