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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Дети

На экскурсии и питание для белгородских детей в Псковской области уйдёт больше 2 млн

26 апреля 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Заказчиком выступает образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер». Информация появилась на госзакупках.
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Дети

Образовательное учреждение «Лидер» разместило лот на оказание услуг по экскурсионному обслуживанию для белгородских детей в Псковской области. Начальная цена контракта составляет 1 млн 477 тыс. 900 рублей. С кем был заключён договор, неизвестно.

Ещё один лот касался услуг по организации питания для белгородских детей. Цена договора составляет 1 млн 215 тыс. 200 рублей.

Напомним, что юные белгородцы прибыли в Псковскую область 13 апреля. Сообщалось, что в этот регион, а также Кировскую и Костромскую области уехали 700 детей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Госзакупки#Лагерь#Питание#Белгород#Экскурсии#Псковская область
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