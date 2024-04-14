Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В настоящий момент за пределами области находятся более 11,5 тысяч белгородских детей. Ребят приняли в 34 регионах России.
13 апреля 700 детей приехали в Псковскую, Кировскую и Костромскую области.
Не устану повторять слова благодарности нашим друзьям и коллегам — главам других регионов, которые принимают, беспокоятся, заботятся, помогают пережить сложный период жизни нашим детям и создают им очень много полезных и правильных событий.
Вячеслав Гладков
Так, в Пензенской области для ребят провели образовательный квест. В Ставропольском крае дети высадили аллею сирени, в Московской области ребята посетили космическую школу.
Ранее сообщалось, что из региона планируется вывезти ещё 2 тыс. детей. Власти ведут переговоры о том, чтобы детей приняли в Карелии, Омской и Новгородской областях.