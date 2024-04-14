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Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей

Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей

14 апреля 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney
Ребят приняли в 34 регионах РФ. Накануне 700 детей приехали в Псковскую, Кировскую и Костромскую области, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

В настоящий момент за пределами области находятся более 11,5 тысяч белгородских детей. Ребят приняли в 34 регионах России.

13 апреля 700 детей приехали в Псковскую, Кировскую и Костромскую области.

Не устану повторять слова благодарности нашим друзьям и коллегам — главам других регионов, которые принимают, беспокоятся, заботятся, помогают пережить сложный период жизни нашим детям и создают им очень много полезных и правильных событий.
Вячеслав Гладков

Так, в Пензенской области для ребят провели образовательный квест. В Ставропольском крае дети высадили аллею сирени, в Московской области ребята посетили космическую школу.

Ранее сообщалось, что из региона планируется вывезти ещё 2 тыс. детей. Власти ведут переговоры о том, чтобы детей приняли в Карелии, Омской и Новгородской областях.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Белгород#Вячеслав Гладков
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