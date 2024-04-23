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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Дети

Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске

23 апреля 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородские чиновники проверили информацию о заболевших белгородцах в Смоленске

По словам чиновников, речи о массовой заболеваемости не идёт. Санаторий «Красный Бор» обеспечен медпрепаратами, родителям не нужно ничего докупать, сообщают министры образования и здравоохранения Белгородской области.
Сюжет
Дети

Александр Милёхин, министр образования Белгородской области, сообщил, что в больнице находится семь детей, у шести из которых гастрит, ещё один ребёнок болеет ОРВИ.

Александр Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, добавил, что все дети обеспечены лекарствами. В настоящее время более сложное лечение не требуется. У пациентов состояние максимум средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

В лагере находится один юный белгородец с высокой температурой и 12 человек с насморком, за всеми наблюдают врачи. Милёхин также сообщил, что лекарственными препаратами санаторий обеспечен полностью по всем видам оказания медицинской помощи.

Министры уточнили информацию о 60 заболевших.

Сопровождающая во вчерашнем прямом эфире дала информацию об общем количестве обращений детей в медицинский пункт по различным поводам с момента заезда. Массового заболевания не выявлено.
Андрей Милёхин

Информация о более чем 60 заболевших, напомним, прозвучала во время вчерашнего прямого эфира.

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