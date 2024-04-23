Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Александр Милёхин, министр образования Белгородской области, сообщил, что в больнице находится семь детей, у шести из которых гастрит, ещё один ребёнок болеет ОРВИ.
Александр Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, добавил, что все дети обеспечены лекарствами. В настоящее время более сложное лечение не требуется. У пациентов состояние максимум средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.
В лагере находится один юный белгородец с высокой температурой и 12 человек с насморком, за всеми наблюдают врачи. Милёхин также сообщил, что лекарственными препаратами санаторий обеспечен полностью по всем видам оказания медицинской помощи.
Министры уточнили информацию о 60 заболевших.
Сопровождающая во вчерашнем прямом эфире дала информацию об общем количестве обращений детей в медицинский пункт по различным поводам с момента заезда. Массового заболевания не выявлено.
Андрей Милёхин
Информация о более чем 60 заболевших, напомним, прозвучала во время вчерашнего прямого эфира.