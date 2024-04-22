Вывезенному из Белгородской области ребёнку плеснули кислотой в лицо

Белгородские власти рассказали об инцидентах с детьми в других регионах

О проблемах белгородских детей за пределами региона во время оперсовещания с правительством сообщил министр образования Андрей Милёхин. Губернатор Вячеслав Гладков вспомнил также историю о ребёнке, в лицо которому на спор плеснули кислоту.