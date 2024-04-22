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Ребёнок

Вывезенному из Белгородской области ребёнку плеснули кислотой в лицо

22 апреля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Белгородские власти рассказали об инцидентах с детьми в других регионах

О проблемах белгородских детей за пределами региона во время оперсовещания с правительством сообщил министр образования Андрей Милёхин. Губернатор Вячеслав Гладков вспомнил также историю о ребёнке, в лицо которому на спор плеснули кислоту.
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Дети

По словам губернатора Вячеслав Гладков, один из родителей обратился к нему с проблемой: ребёнок на выезде получил химический ожог.

«Звучит жутковато. Потом, когда разобрались, стало понятно: два друга поспорили, кто выдержит. Брызнули в лицо… Папа правильно сделал, так на его месте сделал бы каждый: сел в машину, поехал, очень корректно себя вёл. Встретился с врачами, воспитателем. Всю информацию получил, успокоился. Очень правильная ситуация была: вовремя довели до родителя, он принял решение. С уважением и вниманием все отнеслись», — рассказал глава региона.

Министр образования Андрей Милёхин сообщил и о других инцидентах.

«Там, где были применены не совсем верные педагогические методы, по просьбе родителей была замена работника с внешней стороны», — заявил замгубернатора.

Напомним, что власти также назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой. Отправили последних в лагеря за пределами региона в связи со сложной оперативной обстановкой.

«Рисковать жизнью возможности нет». Гладков — о вывозе белгородских детей
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