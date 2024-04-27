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Смоленская область

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145 уехавших в лагеря белгородских школьников попали в больницы
27 апреля, 08:00
Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске
23 апреля, 12:12
За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью
20 апреля, 07:12
Фантомная лаборатория из деревни с одним домом оценивала молочную продукцию
По документам лаборатория находится в Смоленской области. Однако по указанному адресу организации там расположена деревня с одним жилым домом. Подробности рассказывает межрегиональное управление Россельхознадзора.
18 марта, 12:50
2023
ПВО сбила два БПЛА над Московской и Смоленской областями
10 ноября 2023, 22:21
2022
Белгородское молоко проверяли на антибиотики в фантомной лаборатории
Это удалось выяснить благодаря системе «Меркурий». Указывалось, что лаборатория находится в Смоленской области, но по факту на месте её не обнаружили.
17 мая 2022, 10:59

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