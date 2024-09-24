Иконников Андрей Александрович

Вид деятельности: Начальник департамента здравоохранения Белгородской области
Дата/Место рождения: 28 октября 1983, Красногвардейский район Белгородской области
Образование: Окончил ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» присуждена квалификация «Врач» по специальности «Лечебное дело». Окончил магистратуру в ГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» по специальности «Юриспруденция», прошел профессиональную переподготовку в федеральном ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по специальности «Менеджмент в здравоохранении»
С 2021 года занимает должность начальника департамента здравоохранения Белгородской области. Является членом Ассоциации детских больниц России. За заслуги в области здравоохранения удостоен благодарности Министра здравоохранения РФ «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд».
Проходил подготовку в клинической ординатуре при ГОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава» и окончил полный курс по специальности «неврология»
Работал в должности врача-невролога неврологического отделения Муниципального учреждения здравоохранения «Алексеевская ЦРБ»
Работал в неврологическом отделении № 1 в должности врача-невролога МУЗ городского округа город Воронеж «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10»
Работал главным врачом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красногвардейская ЦРБ» на условиях срочного трудового договора
Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница»
Назначен на должность начальника департамента здравоохранения Белгородской области
По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент в Белгородской области ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Всего в Белгородской области коронавирусной инфекцией заразились 46 950 человек, из стационаров выписались 13 290, лечение амбулаторно проходили 28 973 человека. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 958 человек. Отметим, что в начале 2021 года в числе заразившихся коронавирусом насчитывалось более 22 тыс. человек.
2 августа на оперсовещании начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников представил анализ обеспеченности региона врачами и средним медперсоналом. По словам чиновника, область держится на неплохом уровне, если сравнивать с другими субъектами. Однако регион отстаёт по нескольким показателям. Так, для полной обеспеченности населения врачами в медорганизациях должно числиться 5826 специалистов, когда на 1 июля их насчитывается 5640.
Белгородская область вышла на первое место в России по темпам вакцинации, но заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Проблему прокомментировал глава депздрава Андрей Иконников. По его словам, заболеваемость в Белгородской области ниже, чем в других регионах. Среди вакцинированных болеет только 1,7%. Большинство тех, кого пришлось госпитализировать, не привились даже первым компонентом — таких 95% пациентов.
Руководитель департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что различия в проценте вакцинированных зависит от способа подсчёта. Так, если учитывать всё население региона, а это порядка 1,5 млн человек, то прививки от коронавируса сделали 548 тысяч, что составляет порядка 35%.
Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников рассказал, почему при высоких темпах вакцинации против коронавируса в Белгородской области идёт рост числа заболевших. Что касается привитых белгородцев, то, по словам начальника депздрава, коронавирусом заразились примерно 3,5% вакцинированных жителей. Иконников подчеркнул, что заболеть можно даже после иммунизации, однако преимущество состоит в том, что у этих пациентов нет тяжёлых осложнений и смертности.