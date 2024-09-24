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Иконников Андрей Александрович

Иконников Андрей Александрович

Вид деятельности: Начальник департамента здравоохранения Белгородской области

Дата/Место рождения: 28 октября 1983, Красногвардейский район Белгородской области

Образование: Окончил ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» присуждена квалификация «Врач» по специальности «Лечебное дело». Окончил магистратуру в ГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» по специальности «Юриспруденция», прошел профессиональную переподготовку в федеральном ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по специальности «Менеджмент в здравоохранении»

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Резюме

С 2021 года занимает должность начальника департамента здравоохранения Белгородской области. Является членом Ассоциации детских больниц России. За заслуги в области здравоохранения удостоен благодарности Министра здравоохранения РФ «За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд».

Биография

2008 - 2010

Проходил подготовку в клинической ординатуре при ГОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава» и окончил полный курс по специальности «неврология»

2010 - 2014

Работал в должности врача-невролога неврологического отделения Муниципального учреждения здравоохранения «Алексеевская ЦРБ»

2010 - 2010

Работал в неврологическом отделении № 1 в должности врача-невролога МУЗ городского округа город Воронеж «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10»

2014 - 2019

Работал главным врачом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красногвардейская ЦРБ» на условиях срочного трудового договора

2019 - 2021

Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница»

2021 - По настоящее время

Назначен на должность начальника департамента здравоохранения Белгородской области

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Андрей Иконников: В регионе заболеваемость COVID-19 не растёт, она стабильна

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент в Белгородской области ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Всего в Белгородской области коронавирусной инфекцией заразились 46 950 человек, из стационаров выписались 13 290, лечение амбулаторно проходили 28 973 человека. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 958 человек. Отметим, что в начале 2021 года в числе заразившихся коронавирусом насчитывалось более 22 тыс. человек.

Уровень здравоохранения в Белгородской области оценят независимые эксперты

2 августа на оперсовещании начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников представил анализ обеспеченности региона врачами и средним медперсоналом. По словам чиновника, область держится на неплохом уровне, если сравнивать с другими субъектами. Однако регион отстаёт по нескольким показателям. Так, для полной обеспеченности населения врачами в медорганизациях должно числиться 5826 специалистов, когда на 1 июля их насчитывается 5640.

Почему в Белгородской области при хороших темпах вакцинации растёт заболеваемость

Белгородская область вышла на первое место в России по темпам вакцинации, но заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Проблему прокомментировал глава депздрава Андрей Иконников. По его словам, заболеваемость в Белгородской области ниже, чем в других регионах. Среди вакцинированных болеет только 1,7%. Большинство тех, кого пришлось госпитализировать, не привились даже первым компонентом — таких 95% пациентов.

Почему в Белгородской области разные данные о проценте сделавших прививку от ковида

Руководитель департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что различия в проценте вакцинированных зависит от способа подсчёта. Так, если учитывать всё население региона, а это порядка 1,5 млн человек, то прививки от коронавируса сделали 548 тысяч, что составляет порядка 35%.

Депздрав: больше 95% заболевающих ковидом белгородцев — без прививок

Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников рассказал, почему при высоких темпах вакцинации против коронавируса в Белгородской области идёт рост числа заболевших. Что касается привитых белгородцев, то, по словам начальника депздрава, коронавирусом заразились примерно 3,5% вакцинированных жителей. Иконников подчеркнул, что заболеть можно даже после иммунизации, однако преимущество состоит в том, что у этих пациентов нет тяжёлых осложнений и смертности.

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