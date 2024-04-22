В комнатах грязно, еда невкусная: белгородские родители вновь жалуются на лагеря

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Сети появилось несколько жалоб от родителей белгородских детей, недовольных организацией питания в лагере Ипатово Ставропольского края. Родители рассказывают, что пытались решить этот вопрос с заведующей столовой, но результатов это не принесло.
«Еда недоваренная, невкусная, однообразная. Мясо, если и дают, то там одни жилы и жир. Если рыба, то есть невозможно. Продуктов не докладывают до нормы, в четыре раза — сыр, в два раза — масло и т. д. Мы очень благодарны вам, что вы вывезли наших детей в безопасные регионы, но, пожалуйста, помогите разобраться с качеством еды!» — просят белгородцы.
На жалобу ответил глава белгородского министерства образования Андрей Милёхин. Чиновник сообщил, что вопрос организации питания детей проработан министерством Ставропольского края и руководителем Ипатовского многопрофильного техникума. Было проверено меню и контрольные блюда. Меры по улучшению качества питания будут приняты. Также Милёхин сообщил, что в родительских чатах ежедневно будут размещать фото меню.
Другая местная жительница рассказала, что в лагерь в Ипатово приезжал до этого губернатор Ставропольского края: после его приезда еда улучшилась якобы только на пару дней. «Далее опять регулярное урезание норм продуктов. Если готовят молочные каши, то крупа полусырая, молоко только для закраски воды. Жилы и жир вместо мяса дети есть не могут, что понятно», — добавила женщина.
Ещё одна местная жительница попросила уточнить, когда и кем была проведена проверка. «Родители уже три недели жалуются — каша на воде, картошка сырая».
Ещё одна белгородка попросила разобраться с вожатой в лагере Сыктывкара. Женщина сообщила, что детей, которые сейчас там находятся, якобы била вожатая.
«Конкретно моего ребенка она толкнула, и он ударился головой об дверь. А другому мальчику надавила на болевую точку на шее и заставила приседать. Мы своих детей отправляли в лагерь подальше от СВО, а не для того, чтобы над ними там издевались! Считаю недопустимым доверять десятилетних детей такой недовожатой!» — пишет белгородка Светлана.
Андрей Милёхин ответил, что вопрос некорректного поведения вожатой в ДОЛ «Гренада» Республики Коми проработан. С сотрудницей была проведена профилактическая беседа. Вожатая больше не работает на отряде, её заменили другим сотрудником.
Другая родительница Екатерина рассказала, что сейчас её ребёнок находится в лагере «Молодёжный» в Казани. По её словам, юных белгородцев расселили в грязных комнатах — на потолке висит паутина, куски пыли разбросаны по полу, грязные полы, на потолке отпечатки обуви, пишет женщина.
У детей не было постельного белья и полотенец. Только ближе к вечеру это было организовано, и со слов ребёнка, сопровождающие это «выбили». Душ покрыт ржавчиной, как и унитазы. Нет нормальной туалетной бумаги и средства гигиены появились только на следующий день. До сих пор уборщицу нужно просить, чтобы она помыла пол в комнатах.
Екатерина
Что касается еды, то кормят не плохо, но мало, рассказывает родительница.
«Вчера, например, ребёнок рассказывал о том, что у них был завтрак в 9:00. Дали в цирк сухой паёк (воду, яблоко, сок и кекс). Приехали в 16:30–40, примерно, им предложили полдник — половина яблока, одна вафля и сок. Я просто в шоке от изобилия еды!» — пожаловалась женщина.
Помимо этого, вопросы возникают по организации досуга детей. Женщина пишет, что к отряду закреплены вожатые, но появляются они редко и заинтересовать детей не могут. Также в лагере нет масштабных мероприятий, на днях они выехали в цирк впервые за две недели пребывания в лагере.
«У детей в будний день учёба, мастер — классы до 15:00 и всё… Наши сопровождающие не должны заниматься досугом детей. Это должна делать администрация лагеря, района, города. Я уверена, что деньги были выделены, а по факту дети ничем не заняты. Постоянно кормят „завтраками“, отговорки и проблемы. Конечно, детей увезли от ракет, спасибо за это. Но наши дети там никому не нужны. Я очень обрадовалась, что нам предложили путёвку в Казань, думала, что ребёнок посмотрит город, познакомится с культурой, проведёт такой досуг, который в нашем городе недоступен, но, к сожалению, ребёнок просится домой», — подытожила женщина.
Андрей Милёхин сообщил женщине, что в этой ситуации разберутся. Чуть позже чиновник сообщил, что вопрос организации питания, своевременной уборки помещений и досуга детей проработали с руководством лагеря «Молодёжный».
Милёхин отметил, что питание соответствует требованиям СанПиН, помещения убираются согласно графику, не реже 2-3 раз в неделю. Гигиенические средства в туалетных комнатах имеются.
Со стороны руководства лагеря будут приняты дополнительные меры по проведению влажных уборок детских комнат ежедневно. Кроме того, с вожатыми и сопровождающими проработан вопрос об их обязанностях во время нахождения в лагере. Ситуация на контроле министерства образования области.
Андрей Милёхин
Ранее во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что один из родителей обратился к нему с проблемой. Ребёнок в одном из лагерей получил химический ожог.