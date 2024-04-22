В комнатах грязно, еда невкусная: белгородские родители вновь жалуются на лагеря

«У детей в будний день учёба, мастер — классы до 15:00 и всё… Наши сопровождающие не должны заниматься досугом детей. Это должна делать администрация лагеря, района, города. Я уверена, что деньги были выделены, а по факту дети ничем не заняты. Постоянно кормят „завтраками“, отговорки и проблемы. Конечно, детей увезли от ракет, спасибо за это. Но наши дети там никому не нужны. Я очень обрадовалась, что нам предложили путёвку в Казань, думала, что ребёнок посмотрит город, познакомится с культурой, проведёт такой досуг, который в нашем городе недоступен, но, к сожалению, ребёнок просится домой», — подытожила женщина.