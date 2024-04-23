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Больница

Белгородские дети массово слегли из-за болезни в смоленском лагере

23 апреля 2024, 08:13
Фото: 1MI
Больница

62 белгородских школьника заболели в Смоленской области

В Смоленской области заболело 62 ребёнка. По словам сопровождающей, у дети симптомы ОРВИ. Мать детей, которые отправились в лагерь, утверждает, что дети сами ставят себе диагнозы, а лекарства им должны отправлять родители.
Сюжет
Дети

Белгородка — мать четверых детей, которые отправились в смоленский лагерь, рассказала, что трое из них заболели. По её словам, детям, чтобы измерить температуру, нужно идти с третьего этажа на пятый, где большая очередь. Вожатые говорят, что нет лекарств, и просят родителей отправить медикаменты.

«Очень прошу пояснить ситуацию с санитарно-гигиенической обстановкой в санатории в Смоленской области, повально болеют, а также решить вопрос с лечением, так как мой ребёнок ставит диагноз сам себе», — поделилась переживаниями белгородка.

После этого обращения губернатор Вячеслав Гладков связался с девушкой, сопровождавшей детей в лагерь. Она ответила, что заболели 62 белгородских школьника. По её словам, детей «подкосило» из-за смены погоды.

В итоге глава региона отправил в Смоленскую область министра образования Андрея Милёхина и министра здравоохранения Андрея Иконникова. Он поручил им разобраться в ситуации: почему так много детей болеет, есть ли нарушения по температурному режиму.

Напомним, что в Республике Коми белгородские дети тоже заболели. По результатам анализов у детей выявлен аденовирус — один из видов острого респираторного вирусного инфекционного заболевания (ОРВИ). На территории лагеря ввели карантин.

А норовирус в детском лагере Санкт-Петербурга подхватили 22 юных белгородца. Местные СМИ сообщали, что по этому факту даже возбудили уголовное дело.

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