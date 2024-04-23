Белгородские дети массово слегли из-за болезни в смоленском лагере

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Белгородка — мать четверых детей, которые отправились в смоленский лагерь, рассказала, что трое из них заболели. По её словам, детям, чтобы измерить температуру, нужно идти с третьего этажа на пятый, где большая очередь. Вожатые говорят, что нет лекарств, и просят родителей отправить медикаменты.
«Очень прошу пояснить ситуацию с санитарно-гигиенической обстановкой в санатории в Смоленской области, повально болеют, а также решить вопрос с лечением, так как мой ребёнок ставит диагноз сам себе», — поделилась переживаниями белгородка.
После этого обращения губернатор Вячеслав Гладков связался с девушкой, сопровождавшей детей в лагерь. Она ответила, что заболели 62 белгородских школьника. По её словам, детей «подкосило» из-за смены погоды.
В итоге глава региона отправил в Смоленскую область министра образования Андрея Милёхина и министра здравоохранения Андрея Иконникова. Он поручил им разобраться в ситуации: почему так много детей болеет, есть ли нарушения по температурному режиму.
Напомним, что в Республике Коми белгородские дети тоже заболели. По результатам анализов у детей выявлен аденовирус — один из видов острого респираторного вирусного инфекционного заболевания (ОРВИ). На территории лагеря ввели карантин.
А норовирус в детском лагере Санкт-Петербурга подхватили 22 юных белгородца. Местные СМИ сообщали, что по этому факту даже возбудили уголовное дело.