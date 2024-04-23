Белгородские дети массово слегли из-за болезни в смоленском лагере

Белгородка — мать четверых детей, которые отправились в смоленский лагерь, рассказала, что трое из них заболели. По её словам, детям, чтобы измерить температуру, нужно идти с третьего этажа на пятый, где большая очередь. Вожатые говорят, что нет лекарств, и просят родителей отправить медикаменты.